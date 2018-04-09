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360 килограмм взрывчатого вещества: в Башкирии подорвали лед на реке Сакмара
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360 килограмм взрывчатого вещества: в Башкирии подорвали лед на реке Сакмара 

ufa1.ru 21 минуту назад
Фото: ufa1.ru
В Хайбуллинском районе неподалеку от сел Староназаргулово и Малоарслангулово на реке Сакмара специалисты по взрывотехнике «Бурибаевского горно-обогатительного комбината» провели первые работы по ослаблению ледового покрова таким образом, чтобы лед, который будет нести течением, не упирался в берег и миновал населенный пункт.
— В рамках проведения работ было использовано 360 килограмм взрывчатого вещества. Все работы прошли с соблюдением требований по безопасности под контролем Главного управления МЧС России по РБ, — пояснили в ведомстве.
Как пояснили специалисты, в период ледохода заторы требуется ослабить, иначе они будут способствовать затоплению близлежащих населенных пунктов.
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