360 килограмм взрывчатого вещества: в Башкирии подорвали лед на реке Сакмара

В Хайбуллинском районе неподалеку от сел Староназаргулово и Малоарслангулово на реке Сакмара специалисты по взрывотехнике «Бурибаевского горно-обогатительного комбината» провели первые работы по ослаблению ледового покрова таким образом, чтобы лед, который будет нести течением, не упирался в берег и миновал населенный пункт.

— В рамках проведения работ было использовано 360 килограмм взрывчатого вещества. Все работы прошли с соблюдением требований по безопасности под контролем Главного управления МЧС России по РБ, — пояснили в ведомстве.

Как пояснили специалисты, в период ледохода заторы требуется ослабить, иначе они будут способствовать затоплению близлежащих населенных пунктов.