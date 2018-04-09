Как меняется Крым к новому сезону: снос шалманов и благоустройство парков

Парки и скверы

Эколог из Алушты Николай Казачок рассказывает, что в Крыму ждут увеличения туристического потока, ведь почти достроили Керченский мост и расширили аэропорт Симферополя . В городах оживление: ремонтируют дороги, детские площадки, благоустраивают скверы и парки, в том числе и силами местных жителей.

"Мы всем миром на субботниках привели в порядок сквер на улице Свердлова в Алуште, — говорит Николай. — А потом приехали представители власти и торжественно, с помпой назвали сквер в честь татарского хирурга Гирея Багирова. Мы не расстроились — главное, в сквере теперь приятно гулять".

В конце февраля в Севастополе реконструировали Парк имени Анны Ахматовой и прилегающий к нему пляж «Солнечный». Обустроили пешеходные дорожки, открыли теннисный корт и футбольное поле, детские игровые городки, в пляжной зоне поставили теневые навесы, души и кабинки для переодевания. Cмонтировали наружное освещение, архитектурную подсветку, оборудовали зоны Wi-Fi.

"В таком хорошем состоянии, как сейчас, парк и пляж, думаю, были только при открытии в советские времена, — говорит фотограф из Севастополя Юрий Югансон. — Последние лет десять парк приходил в упадок: лестницы и дорожки разрушились, света не было, зато было несколько ночлежек бомжей".

Парк имени Анны Ахматовой

Недостатки местные тоже отмечают. Юрий Югансон задается вопросом: «Я пока не понял, куда люди будут ходить в туалет? При первичном устройстве пляжа он был, теперь на его месте ротонда».

Житель Севастополя Андрей Гусаченко, посетивший пляж и парк одним из первых, рассказал, что, похоже, «на левом пирсе покрасили по ржавчине только те леера, что видно с пляжа, понятно было, что мэр так далеко не пойдет».

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11 Ноя 2017 в 6:59 PST В Симферополе власти сейчас занимаются реконструкцией самого большого парка города — имени Гагарина. Территорию разделят на три зоны: для спортсменов, семей с детьми и для посетителей старшего возраста. Сейчас завершился первый этап работ: заасфальтированы новые дорожки, вокруг озера уложена плитка, обрезаны деревья, проведен Wi-Fi, высажены новые деревья.

Реконструкция в парке имени Гагарина в СимферополеРеконструкция в Парке имени Гагарина в Симферополе

Местные жители порой жалуются на «новые асфальтовые дорожки и старые аттракционы, слишком высокие уличные фонари и слишком низкие скамейки, открытые электрощиты, уродливые бордюры, неправильно подрезанные деревья и грязь».

Директор парка Александр Шабанов пояснил РИА Новости, что те изменения, которые горожане сегодня видят в прогулочной зоне, «это только начало», по которому не стоит судить о проекте реконструкции в целом.

До конца года рассчитывают в том числе заменить старые аттракционы, построить детскую площадку, открыть попугайник.

Пляжи Крыма

Вид на район «Профессорский уголок» города Алушта на закатеВид на район Профессорский уголок города Алушта на закате

Пляжам в этом сезоне в Крыму уделяют особое внимание — облагораживают и оборудуют новые. Так, в Евпатории , к примеру, привели в порядок главную набережную.

"Мне очень нравится, как проходит реконструкция набережной Терешковой, которая до этого была буквально в руинах, — рассказывает предприниматель из Евпатории Роман Скрыпин . — Там, где раньше стояли ржавые конструкции и куча торговых палаток, теперь — теневые навесы в едином стиле, раздевалки, зоны отдыха".

Кроме того, местные жители отмечают, что все пляжи (кроме детских и лечебных) стали бесплатными, деньги берут только за аренду лежаков и другие дополнительные услуги.

Демонтаж торгового комплекса «Еда» на набережной Ялты

К майским праздникам глава республики Сергей Аксенов пообещал снести на набережной в Алуште незаконные торговые объекты, в народе называемые «шалманы».

На Приморском пляже Ялты их уже демонтируют, а также меняют плитку и строят пляжные навесы. К началу сезона планируют установить памятник святым Петру и Февронии.

Праздничное световое оформление одной из улиц Ялты в вечернее время

Домохозяйка из Ялты Дарья Титова ожидает изменений в организации дорожного движения в городе: «В Ялте дороги в основном узкие и извилистые. Предстоит открытие Керченского моста, мы все этого очень ждем, но что будет в городе с транспортом? Может случиться коллапс!»

Федеральная программа

Трактор ровняет щебень на пляже в Ялте

Крым меняется, причем старается делать это эффективно. Так, 30 марта власти объявили о введении новой системы контроля за федеральной целевой программой развития региона до 2020 года. На нее этом году потратят 75 миллиардов рублей.

Программа подразумевает создание в Крыму пяти туристских кластеров: «Детский отдых и оздоровление» в Евпатории, «Лечебно-оздоровительный отдых» в городе Саки, «Черноморский» в Черноморском районе, «Коктебель» в одноименном поселке и бальнеологический комплекс в районе озера Чокракское (поселок Курортное). В каждом планируется создание или реконструкция инфраструктурных объектов.

"Малый Иерусалим" в Евпатории во время реконструкции

В рамках программы в Евпатории завершается реконструкция улиц туристического маршрута «Малый Иерусалим» в средневековом центре города. Там заменили дорожное покрытие, поставили фонари, тематические скамейки: для влюбленных и скамейку-клумбу.

Теперь туристы могут воспользоваться единым билетом для посещения пяти объектов маршрута: мечети Джума-Джами, синагоги Егия-Капай, караимских кенасс (молитвенных домов), культурно-этнографического центра «Одун-базар къапусы» (ворота крепости XV века), комплекса «Текие (обитель) дервишей».

Публикация от Светлана Кондакова (@svetlana_kondakova_krim)

8 Мар 2018 в 10:08 PST В городе Саки вдоль берега озера строят прогулочную набережную, рассчитывая завершить работы к концу 2019 года.

В Черноморском районе и в районе озера Чокракское реконструируют дороги, системы водоснабжения и строят коллекторы.

В Коктебеле в рамках федеральной программы на набережной снесут «шалманы», расширят пляжи и восстановят декоративное оформление.

Мэр Феодосии Сергей Фомич рассказывает, что работы в Коктебеле приходится вести ежегодно: набережную строили в 2006 году и использовали для балясин облегченные материалы, которые за межсезонье уничтожает агрессивная среда и отдыхающие.