Выводы Российского инвестиционного форума — 2018

Российская экономика стабилизировалась, она стала менее зависимой от внешних шоков и цен на сырье, отметил на Российском инвестиционном форуме в Сочи председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Финансовая система устойчива, динамика ВВП вышла в плюс, инфляция низкая и не выходит за установленные рамки, тарифная политика прозрачна и предсказуема, бюджет сбалансирован, начинается накопление средств в суверенном фонде. Теперь задача — обеспечить условия для развития экономики. И в ее решении федеральный центр и регионы должны действовать сообща. Дискуссии на форуме были посвящены трем важнейшим составляющим этой работы: стимулированию развития бизнеса, улучшению качества жизни и совершенствованию управления.

Развитие инфраструктуры

Качество инфраструктуры — не просто ключевое условие для развития российской экономики, но вопрос существования страны, признали участники форума.

По данным Минтранса, рубль, вложенный в транспорт, приносит в экономику 5-6 рублей.

Проблемы

Главная проблема для развития инфраструктуры — нехватка средств, как у бизнеса, так и у регионов.

Транспортной отрасли необходимо по меньшей мере 10-15 трлн рублей в течение пяти-шести лет, подсчитал Минтранс . В 2017 году инвестиции в нее составили 1,8 трлн рублей. Это 2% от валового продукта и свыше 11% от всех инвестиций в экономику.

Регионам не хватает не только транспортной инфраструктуры. Работу бизнеса затрудняет и неразвитость банковской системы в сельской местности, у населения нет доступа к базовым банковским услугам, бизнес не может инкассировать выручку, налоговые поступления снижаются.

Решения

Инфраструктуру нужно создавать под конкретных инвесторов либо под конкретные проекты, предлагали участники форума.

Цель — появление множества экономических центров разного масштаба, точек приложения сил для бизнеса, в том числе среднего и малого.

Увеличить финансирование можно за счет расширения государственно-частного партнерства, вовлечения средств негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, развития механизмов концессии, инфраструктурной ипотеки. Центральным элементом такой ипотеки может стать Фонд развития инфраструктуры.

По оценке ВТБ , фонд сможет сочетать функцию софинансирования проектов и привлечение средств через выпуск облигаций под госгарантии. Такой формат позволит привлечь на 1 рубль государственных денег 8-10 рублей инвестиций.

Источником средств могут стать и инвестиции граждан.

Дмитрий Медведев сообщил, что поручил Минфину проработать вопрос увеличения объема эмиссии ОФЗ для физических лиц в 2018 году до 100 млрд рублей с 30 млрд рублей в 2017 году. Премьер-министр предложил распространить эту практику и на региональный уровень — такой опыт уже есть у 10 регионов и даже одного муниципалитета.

Развитие производства

Инвестиции в промышленность власти большинства регионов рассматривают как основной источник экономического роста.

По оценкам Strategy Partners Group, строительство машиностроительного завода способно добавить к ВВП региона 10-15% всего за год-два.

Но требования инвесторов растут, отмечали участники форума. Необходима разработка комплексных стратегий развития регионов, формирование понятных условий для компаний, ведущих бизнес на территории субъекта.

Одно из главных условий успешного развития — поиск регионами своих конкурентных преимуществ, специализация, сошлись во мнении участники форума.

Проблемы

Мешает несогласованность при предоставлении господдержки, что создает ненужную конкуренцию между производствами и регионами.

Проблемы создает и региональный протекционизм: часто власти субъекта ограничивают госзакупки, инвестиционные соглашения, требуя создания в регионе производства полного цикла.

Решения

Найти конкурентные преимущества регионам поможет Стратегия пространственного развития страны до 2025 года. Разработку документа планируется завершить в этом году, сообщил Дмитрий Медведев. Стратегия позволит определить экономическую специализацию каждого субъекта РФ , расставить приоритеты в развитии, создать ориентир для властей и бизнеса в принятии решений по инвестициям, решить проблему избыточной конкуренции.

Однако участники форума отметили, что необходимость официального закрепления специализации регионов нуждается в обсуждении. С одной стороны, нужна поддержка исторически сложившихся производств, с другой — жесткое регулирование может привести также к ограничению развития и конкуренции.

Перспективный механизм — создание кластеров, промышленных и инновационных.

Минпромторг закладывает до 2020 года на создание кластеров 2,6 млрд рублей, на развитие площадок и возмещение затрат — около 9 млрд рублей.

В кластерах, по оценке Минэкономразвития , сейчас сосредоточена значительная часть жизнеспособного инновационного бизнеса, что позволяет оказывать поддержку со стороны институтов развития.

Дмитрий Медведев сообщил об утверждении программы «Фабрика проектного финансирования». На начальном этапе одобрены шесть проектов с общими инвестициями порядка 180 млрд рублей.

В программе Минэкономразвития по повышению производительности труда участвуют шесть регионов, отобраны 84 предприятия, идет работа с 14 предприятиями. Создан Федеральный центр компетенций, запущена IT-платформа, на которой каждое предприятие может комплексно проанализировать свои достижения. Пилотные предприятия могут получить заем от Фонда развития промышленности под 1% на реализацию своих мероприятий.

Внешэкономбанк видит задачу государства в создании рынка фондов прямых инвестиций в инновационные проекты, венчурных фондов.

Представители Минэкономразвития сообщили, что договорились с ЦБ о внесении поправок в законодательство, которые позволят пенсионным фондам инвестировать в инновационные проекты.

Нужно идти по пути создания межотраслевых, межведомственных кластеров, с полным циклом производства, считают участники форума.

Во второй половине 2018 года Минпромторг намерен предложить единую схему процедур по формированию кластеров, создать общую организационно-управленческую структуру. Это позволит избежать ситуации, когда каждое ведомство создает и поддерживает исключительно собственные кластеры.

Кроме того, предлагается расширить инструментарий по поддержке инновационных кластеров.

Минэкономразвития планирует поддержать формирование научно-технологических центров вокруг крупных исследовательских университетов и научно-исследовательских организаций.

Минпромторг рассматривает возможность распространения механизмов поддержки на частные технопарки.

Госдума формирует проект «Локомотивы роста», в нем планируется выделить 15-20 перспективных направлений, для которых будут проработаны механизмы поддержки.

Кластерный механизм может придать импульс и развитию сельского хозяйства. В качестве примера приводилась программа реновации льняного комплекса: построение в кластере цепочки от выращивания сырья до выпуска продукции высокого передела сделает отрасль прибыльной. Это позволит внести вклад в рост экономики регионов Нечерноземья.

Бороться с протекционизмом предлагается также за счет развития межрегиональной и межгосударственной кооперации.

В рамках ЕАЭС заработал единый Таможенный кодекс. По данным Евразийской экономической комиссии, в странах союза уже более 3 тыс. предприятий промышленности выразили готовность к кооперации. Работает и биржа субконтрактов.

Значительную роль в развитии регионов может сыграть малый и средний бизнес. По данным МЭР, сектор растет примерно на 3% в год, основной вклад вносит микробизнес. Идет работа по расширению и систематизации мер поддержки МСП.

МСП Банк предлагает тиражировать на регионы инструмент инвестиционного лифта, объединяющего усилия РЭЦ, РФПИ и ФРП по поддержке производства и экспорта товаров. В 2017 году финансирование по этому проекту уже составило 21 млрд рублей.

Минэкономразвития сформировало трехуровневую иерархию проектов, в каждом регионе утверждены приоритетные проекты по развитию малого и среднего бизнеса.

«Корпорация «МСП» планирует в 2018 году направить на поддержку стартапов 2,5 млрд рублей.

Минэкономразвития к лету намерено представить новый сервис для предпринимателей — телефонный онлайн-диалоговый помощник с элементами искусственного интеллекта.

Развитие рынков

Особое внимание участники форума уделили мерам, которые позволят увеличить спрос на отечественную продукцию. В первую очередь, это повышение качества товаров, облегчение доступа на внешние рынки, продвижение российских брендов. Здесь основная роль отводится федеральным ведомствам и институтам развития.

Росстандарт подготовил предложение о создании межведомственной рабочей группы в составе госкомиссии по борьбе с контрафактом, которая будет формулировать политику в этой области.

Роскачество при поддержке Минпромторга и с участием Росстандарта запускает информационный ресурс об имеющихся бизнес-практиках по управлению качеством.

РЭЦ в 2017 году зарегистрировал систему добровольной сертификации «Сделано в России», запустил электронный каталог MadeinRussia.com, через который зарубежные партнеры могут найти контакты любого производителя, связаться с ним напрямую либо через единое окно РЭЦ.

Роскачество предоставляет в РЭЦ информацию о производителях, достойных российского знака качества, чтобы РЭЦ начинал с ними работу по дальнейшему продвижению на рынках.

Также участники форума говорили о необходимости доработки законодательной базы: создании российских стандартов процесса производства, совершенствовании субсидирования экспортной сертификации и т. д.

Внешэкономбанк предлагает создать фонд «разгона» проектов на зарубежных рынках: помогать компаниям в поисках партнеров.

Бизнес говорил о необходимости координации и продвижения российских товаров и услуг за рубежом, чтобы избежать конкуренции между ними в конкретных странах.

Требуется оказание юридической поддержки бизнесу в сфере защиты им своего бренда, интеллектуальных прав.

Значительно расширить рынок для российского малого и среднего бизнеса может развитие электронной коммерции.

"Почта России", "Магнит" и Группа ВТБ договорились о создании экосистемы электронной коммерции, которая объединит продавцов, покупателей и сервисные компании для реализации и доставки товаров как в России, так и за рубеж. Планируется, что система охватит не менее 80% населения страны.

Еще одним инструментом повышения инвестпривлекательности регионов становятся конгрессы и выставки.

Этот инструмент позволяет регионам продемонстрировать инвесторам и партнерам свои конкурентные преимущества, предложить эксклюзивные идеи. Ключевое условие — качественная проработка проектов, их доступность для международных инвесторов.

В развитии этой сферы большая роль отводится Фонду «Росконгресс» и недавно созданному Национальному конгресс-бюро. В частности, у регионов есть запрос на создание модели событийного или делового туризма.

Требуется принятие закона о конгрессной деятельности.

Туризм, в том числе деловой, может внести значительный вклад в экономику регионов. Раскрыть потенциал поможет чемпионат мира по футболу — 2018: Ростуризм ожидает около 1,5 млн туристов из-за рубежа.

Регионам и представителям бизнеса важно научиться вместе создавать туристический продукт для разных целевых аудиторий и продвигать его.

Бизнес также может принять участие в финансировании подготовки кадров для этой сферы.

Сами же представители туриндустрии говорят о необходимости развития транспортной инфраструктуры, льготах при создании новых турпродуктов, применения механизмов ГЧП при строительстве объектов.

Развитие человеческого капитала

Главным фактором конкурентоспособности становится человеческий капитал, центром сосредоточения которого являются города.

По оценкам Фонда «Центр стратегических разработок», урбанизация — один из главных драйверов экономического развития страны, а крупные города способны давать 5-7% роста ежегодно.

Перед регионами стоит задача создания привлекательной для жизни среды.

Ключевой тренд — создание «умных городов», которые должны представлять собой комфортную и современную среду.

Развитие человеческого капитала также напрямую зависит от доступности жилья и развития социальной сферы — здравоохранения, образования и т. д.

Проблемы

Главные проблемы — нехватка инвестиций в программы регионального и муниципального развития, устаревшая инфраструктура, низкое качество госуправления, дефицит квалифицированных кадров, низкий уровень доходов населения, который препятствует формированию спроса на социальные инновации.

Износ коммунального оборудования на отдельных территориях доходит до 90%, во многих населенных пунктах нет доступа к широкополосному интернету и т. д.

Решения

Переход от строительства квадратных метров к созданию комфортной городской среды и жилья. Разработка программ и проектов территориального развития, создание системы обмена опытом.

На уровне правительства ведется разработка программ пространственного развития территорий.

Новая стратегия развития жилищной сферы до 2020 года, подготовленная Минстроем , предполагает современные подходы к формированию городской среды. Один из инструментов — проведение Минстроем конкурсов на современные типовые решения в стандартном жилье с учетом энергоэффективности, цифровых технологий.

Государство через Фонд развития моногородов за три года выделило более 18 млрд рублей. Благодаря приоритетному проекту «Комплексное развитие моногородов» было создано 244 тыс. новых рабочих мест, 170 моногородов выполнили все пункты программы «5 шагов благоустройства», нацеленной на создание комфортной городской среды, в большинстве моногородов обновлены поликлиники.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) оказывает поддержку муниципалитетам по реализации проектов формирования комфортной городской среды.

Создание постоянно действующей системы взаимодействия между властью, бизнесом и обществом.

Распространение на все муниципалитеты образовательных программ, в ходе которых чиновников будут учить искать инвестиции, взаимодействовать с общественными организациями.

С помощью АСИ и Фонда поддержки социальных проектов создание институтов развития на местах, которые бы аккумулировали инициативы снизу.

Развитие фондов местных сообществ, которые аккумулируют ресурсы бизнеса, власти, диаспор для инвестиций в социальную сферу и благотворительность.

В рамках программы «5 шагов благоустройства» создано несколько молодежных креативных инновационных образовательных центров, авторы программы предлагают придать этой работе системный характер.

Развитие благотворительности, волонтерства, социального предпринимательства, вовлечение в предпринимательскую среду пожилых людей и т. д.

При участии Минэкономразвития России в 22 регионах созданы центры инноваций в социальной сфере. В 2018 году будет создано еще девять новых центров.

Закон о социальном предпринимательстве подготовлен Минтруда и должен быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию. Участники форума предложили добавить в него положения, касающиеся стимулирования семейного бизнеса, или внести аналогичные поправки в закон об МСП.

Также, по мнению участников форума, нужно проработать меры поддержки социальных предпринимателей, создавать специальные банковские продукты для них, привлекать крупный бизнес к поддержке социальных проектов. Требуется создание и продвижение мобильных образовательных сервисов для социальных и малых предпринимателей.

Необходим и пересмотр отношения представителей власти к благотворителям, чтобы она рассматривала их как полноценных партнеров, вовлекала их в решение проблем на системной основе. Нужно создание нормативной базы, которая обеспечила бы совместное, при понятных стандартах, участие бизнеса, частных организаций, государства и волонтеров в социальных проектах.

Привлечение инвестиций в социальную сферу за счет активного использования ГЧП.

Градообразующие предприятия моногородов могли бы взять на себя финансирование программ по реконструкции дорог, строительству жилья.

По данным Минздрава, в регионах реализуется 118 проектов ГЧП, а объем привлеченных инвестиций составляет 65,5 млрд рублей.

Развитие управления

Одной из самых необходимых перемен признано внедрение проектного управления, этот процесс в регионах начался.

Как считают в Минфине, за последние два года с регионов в основном снят риск долгового кризиса, началось сокращение задолженности. Региональные власти теперь более заинтересованы в развитии собственной доходной базы.

Важнейшее условие развития экономики — стабильность законодательства, снижение административного давления на бизнес. Избавить предпринимателей от излишней административной опеки должна реформа контрольно-надзорной деятельности: главным показателем эффективности контроля станет профилактика нарушений.

Если законодательное обеспечение — прерогатива федеральных властей, то в правоприменении ключевая роль принадлежит регионам. Дмитрий Медведев отметил, что главы субъектов РФ должны быть координаторами проведения реформы контрольно-надзорной деятельности.

Проблемы

Одной из главных проблем и федеральный центр, и регионы считают противоречие между полномочиями и финансовыми возможностями субъектов РФ. Предписанные расходы превышают имеющиеся доходы в среднем в 1,5 раза. Нынешняя система управления эту ситуацию разрешить не может и, более того, ее воспроизводит.

В результате некачественного планирования региональных бюджетов, по данным Счетной палаты, на 1 января 2018 года количество дефицитных регионов выросло до 47, тогда как на 1 декабря 2017 года их было 25.

Дефицит современных управленцев на региональном уровне порождает несогласованность программ инфраструктурного и социального развития, тормозит привлечение в регионы инвестиций. Система госслужбы в России сохраняет свою архаичность, не отвечает задачам развития и внедрения проектного подхода к управлению, пришли к выводу участники Российского инвестиционного форума.

Есть проблемы и с внедрением цифровизации. Государство не выступает лидером этого процесса, хотя для России это ключевой фактор изменений. Одна из причин — переплетение полномочий и ответственности различных уровней власти с сохранением тенденции решать все главные вопросы в федеральном центре. Но и передать больше прав муниципальной власти пока не получается, ее нынешнее устройство недостаточно эффективно.

Решения

Необходимо закрепить принципы проектного управления на законодательном уровне, считают участники Российского инвестиционного форума. Проектный подход должен становиться более комплексным, государству следует способствовать распространению лучших практик в этой сфере.

Бюджетные проблемы представители регионов предлагают решать через внедрение модельного подхода, систематизацию полномочий всех уровней власти, создание понятной системы стимулов для увеличения налоговой базы. По их мнению, необходимо соблюдать налоговый федерализм, в частности прекратить практику устанавливать льготы по региональным и местным налогам с федерального уровня.

Федеральный центр призывает регионы увеличивать финансовую самостоятельность и лучше контролировать инициативные расходы.

Большую роль играет подготовка управленческих команд.

Губернаторы и мэры городов подтвердили высокую эффективность программ обучения. Качество проектов — инвестиционных, благоустройства, социальных — после подготовки управленческих команд значительно растет, а вместе с этим и объем привлеченных инвестиций.

Участники форума отметили необходимость непрерывного повышения квалификации, а также вовлечения в образовательные программы муниципальных служащих. Было предложено сопровождать обязательным обучением выделение любых грантов и субвенций из федерального бюджета, а также проводить форумы для обмена лучшим опытом.

Цифровизация

Значительное внимание организаторы и участники форума уделили вопросам цифровизации, ее внедрению во все сферы экономики и госуправления.

Дмитрий Медведев призвал максимально «оцифровать» взаимодействие бизнеса и государства. Это даст возможность снизить административную нагрузку на бизнес, модернизировать управление на всех уровнях власти.

Внедрение системы контрольно-кассовой техники уже позволило лучше администрировать налоги и избавиться от дублирования, перейдя от сбора отчетности к доступу к первичной информации.

"Открытое правительство" планирует в ближайшие пять лет обеспечить бизнесу единое цифровое окно для взаимодействия с надзорными органами всех уровней.

ПФР активно поддерживает информатизацию в своей работе. Среди основных направлений — оцифровка пенсионных дел россиян, внедрение искусственного интеллекта при назначении пенсий, чтобы запросы направлял не сотрудник фонда, а машина.

Среди субъектов-лидеров по цифровизации — Татарстан , где, по данным региональной власти, 79% населения пользуются электронными услугами хотя бы раз в год. При среднероссийском показателе 51,3% есть регионы, где он не превышает 30%. Участники форума подчеркнули, что к обсуждению вопросов развития цифровой экономики необходимо регулярно привлекать представителей регионов.

Росатом, Бизнес более инертен в применении цифровых технологий. Лидерами здесь выступают крупные компании: Сбербанк Роснефть . Но постепенно интерес к цифровизации растет.

Умение работать с большими данными создает новые возможности для маркетинга.

Значительную поддержку бизнесу может оказать открытие доступа к массивам данных, накопленным в министерствах, они позволят изучать динамику рынка, потребительских предпочтений, понимать, какие ниши не заняты. Сейчас в правительстве эта работа ведется.

Представители малого бизнеса предложили на базе РЭЦ сделать единый центр данных для экспорта.

Цифровые технологии создают новые возможности для привлечения инвестиций, особенно в МСП.

По данным Минэкономразвития, в России уже насчитывается несколько десятков краудфандинговых платформ, которые позволяют быстро привлечь инвестиции в стартапы. Стоит задача регулирования этой сферы, чтобы сделать инструмент более привлекательным и безопасным для участников.

По мнению членов дискуссии, необходимо стимулировать конкуренцию между участниками цифрового рынка, что позволит существенно снизить цены и избежать появления монополистов в этой сфере.

По планам правительства, нормативная база цифровизации будет готова в течение двух ближайших лет.

Участники Российского инвестиционного форума сошлись на том, что ее необходимо готовить вместе с бизнесом. Властям следует сокращать бюрократические издержки и создавать удобные цифровые платформы, учитывать различную степень готовности регионов к переходу в цифру, поддерживать развитие IT-отрасли.

До лета текущего года правительство планирует подготовить так называемую концепцию управления изменениями, которая поможет модернизировать действующее законодательство для эффективного перехода к цифровой экономике.

Минэкономразвития также предложило разработать и принять рамочный документ по регулированию цифровой экономики на уровне ЕАЭС, по аналогии с европейскими странами.

Обсуждался и вопрос влияния цифровизации экономики на рынок труда. Эксперты подчеркнули растущую потребность компаний в специалистах с дополнительными навыками в сфере IT и Big Data и отметили, что страхи по поводу вытеснения ручного труда из экономики и массового высвобождения рабочей силы не оправданы.