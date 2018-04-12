Рубль привыкает к новой реальности, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»

Влияние на динамику курса рубля оказывала геополитика. Курс американского доллара понизился на 0,69%, до 62,59 руб., курс евро — на 0,50%, до 77,46 руб.

В ходе европейских торгов курс доллара и курс евро повышались к многомесячным максимумам. Курс доллара достигал отметки 65,02 руб., курс евро — 80,50 руб. Ослаблению национальной валюты к иностранным валютам способствовали заявления президента США Дональда Трампа о готовящемся ракетном ударе по Сирии

Из-за геополитических факторов и дешевеющего рубля Минфин РФ приостановил покупки валюты на рынке и отменил проведение аукционов по размещению ОФЗ.

Помимо введенных антироссийских санкций (6 апреля) и эскалации конфликта в Сирии, негативное влияние на рынок облигаций оказала новость о том, что в Конгрессе США готовится пакет санкций против госдолга и госбанков России . Индекс RGBI снижался на 0,75%, до 140,59.

Законопроект предусматривает введение полного запрета для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом. Под санкции попадают бумаги сроком обращения более 14 дней, выпущенные ЦБ РФ , Минфином России или от имени Фонда национального благосостояния.

На американской сессии рубль укрепился на заявлениях главы Пентагона , а также после истечения 48 часов, в течение которых Дональд Трамп обещал принять окончательное решение об ударах по правительственным войскам в Сирии.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что анализ данных по предполагаемому применению химоружия в сирийском городе Дума в Восточной Гуте ещё не завершён. По итогам дня рубль подорожал к доллару на 0,69%, до 62,55 руб., к евро — на 0,50%, до 77,46 руб.

Негативные факторы для рубля никуда не делились. Его вчерашнее укрепление к иностранным валютам является коррекцией. Полагаю, что рублёвые пары на пару дней сохранят боковое движение после марш-броска, чтобы освоиться на новых ценовых уровнях. По паре доллар/рубль ожидается закрытие в районе 63,50 руб., по паре евро/рубль — в области отметки 78,60 руб.