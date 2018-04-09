Проверки дорог в Ижевске, требование Минстроя к ТЦ и крысы в деле Скрипаля: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия. На календаре понедельник, 9 апреля. Пока вы допиваете чашечку ароматного кофе, предлагаем почитать традиционную утреннюю рубрику от «Сусанина».

Проверки дорог:

В Удмуртии в минувшие выходные начала работу комиссия, оценивающая состояния дорог после зимы. Особое внимание в ходе рейда уделили участкам, отремонтированным в прошлом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Это 35 участков в Ижевске и ещё 13 — на республиканских дорогах, в радиусе 100 км от столицы.

На первом этапе, до окончательного схода снега и высыхания почвы, участники комиссии проводят визуальный контроль, позволяющий обнаружить и зафиксировать наличие трещин, участков застоя воды, появившихся в результате нарушения дорожного покрытия, и других крупных дефектов.

В течение ближайших двух недель комиссия объедет все участки, отремонтированные по проекту «Безопасные и качественные дороги». В субботу, 7 апреля, осмотрены первые четыре участка ижевских дорог: улица Пушкинская (от улицы Ленина до переулка Широкий), 30 лет Победы (от Кирова до 50 лет ВЛКСМ), Удмуртская (от 10 лет Октября до Воткинского шоссе), 9 Января (от Воткинского шоссе до 10 лет Октября). Значительных дефектов не выявлено.

«По результатам визуального контроля сделан предварительный вывод: на каждом из участков конструкция полотна соответствует нормативу. Следующим этапом оценки станет инструментальный контроль дорожного покрытия. В результате комплексных контрольных мероприятий мы получим полное представление о качестве работы подрядчиков и об эффективности использования той или иной технологии», — отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов

С оценкой состояния гарантийных участков согласились представители общественных организаций Удмуртии. «Те дороги, что ремонтировались в прошлом году по проекту „Безопасные и качественные дороги“ хорошо пережили зиму», — прокомментировал руководитель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

Минстрой поручил проверить соблюдение норм размещения детских комнат в торговых центрах страны. Этим будут заниматься региональные инспекции Госстройнадзора. Об этом сообщил руководитель ведомства Михаил Мень , пишет RT со ссылкой на «Известия»

В частности, он отметил, что, согласно этому документу, детские игровые комнаты в ТЦ не могут располагаться выше второго этажа и далее 20 метров от выхода, однако это требование не всегда соблюдается.

«Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил по проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение», — рассказал Мень в беседе с газетой «Известия».

В кварталах английского города Солсбери где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля отмечается резкий рост поголовья крыс. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Daily Mail.

Доступ туда до сих пор закрыт для граждан, в том числе для сотрудников служб по борьбе с вредителями, отмечает издание. Крысы осмелели и из-за того, что в оцепленных кварталах их некому отпугнуть, отмечают городские власти.

Особенно неблагополучным называют территорию, прилегающую к пабу «Милл», который Сергей Скрипаль и его дочь Юлия посетили незадолго до отравления.

Между тем, британская полиция ранее заявляла, что расследование инцидента в Солсбери может занять месяцы, и попросила местных жителей быть готовыми к тому, что оцепление еще долго не снимут. Более того, местные власти, планируют огородить места, где Скрипали побывали перед отравлением, трехметровыми заборами.