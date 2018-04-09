Налоговая амнистия и декларационная кампания 2018 года 

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин дал поручение провести налоговую амнистию. Кому и какие долги спишут, а также о проходящей на Южном Урале декларационной кампании расскажут специалисты налоговой службы на пресс-конференции «АиФ-Челябинск».
Во вторник, 10 апреля, в 11.00 приглашаем на мероприятие, которое пройдёт в пресс-центре «АиФ-Челябинск» по адресу ул. Российская, 67, 9-й эт.
23-24 апреля в налоговых инспекциях продёт День открытых дверей. Самые частые вопросы граждан?
Особенности декларационной кампании-2018?
Упрощается ли способ заполнения декларации или документов на вычет? Какими программами, подсказками можно воспользоваться?
Как налоговая амнистия, объявленная Путиным, будет реализована в 2018 году? Кого коснётся, за какой период спишут налоги?
Путин также заявил, что налоги до конца 2018 года расти не будут? Не говорит ли это о резком повышении в 2019 году? Когда последний раз росли налоги и на сколько?
Есть ли информация по Челябинской области, кому и сколько налогов уже «простили»?
В разговоре примут участие:
— Зотова Елена Васильевна, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Челябинской области,
— Павел Сергеевич Логинов, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской области,
— Игорь Витальевич Полгородник, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Челябинской области.