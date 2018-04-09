В Волгограде за полмиллиарда рублей восстановят пропилеи и разбитые лестницы набережной

На ремонт Центральной набережной Волгограда потратят полмиллиарда рублей из областного бюджета.

— На набережной отремонтируют центральные лестницы — восстановят облицовочный гранит, сделают промежуточные площадки и вернут вытоптанным клумбам зелени, — сказано в постановлении, опубликованном на сайте областной администрации. — В смету включен и капитальный ремонт пропилей с реконструкцией цоколя.

Рабочие уделят внимание и пугающей своим видам ротонде — в список работ внесен ремонт лестниц, баллюстрады и подпорной стенки.

— На набережной Волгограда приведут в порядок смотровые площадки, заменят освещение и замостят все дорожки гранитной и бетонной плиткой, — прописано в документе. — За полмиллиарда рублей в центре города сделают долгожданную скейт-площадку, сцену, амфитеатр и качели. В общую сумму заложены деньги на проведение историко-культурной экспертизы.

В марте V1.ru писал о том, что восстановить пропилеи рабочие смогут лишь к ноябрю этого года. Главный символ Центральной набережной уже давно ждал капитального ремонта: лепнина, колонны и основание покрылись крупными трещинами, а местами отделка уже и вовсе обвалилась. Еще в 2013 году ООО «НПО Волгоградохранкультура» выдала заключение о фактическом техническом состоянии строительных конструкций. По мнению экспертов, уже тогда средний процент износа символов Волгограда достиг 20%. Ротонду покрыли трещины до пяти сантиметров, разрушена кирпичная кладка, сдвинулись гранитные ступени, а облицовка покрылась сколами. Серьезнее всего обветшали пропилеи — утрачена часть мраморных плит, потрескались колонны и парапетные стенки.

Победитель объявленного мэрией аукциона обнесет пропилеи строительными лесами, обметет и обеспылит поверхности, смоет слои краски и побелки и заделает все трещины. Большую часть работ придется проводить на девятиметровой высоте. На время ремонта с пропилей снимут гвардейские знамена и свитки с серпом и молотом.