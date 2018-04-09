В России впервые введены стандарты работы для аварийно-диспетчерских служб

Теперь они обязаны принимать вызовы круглосуточно. Установлено время ликвидации аварий: в большинстве случаев от 30 минут до двух часов с момента регистрации заявки. Кроме того, вся информация о стоимости услуг управляющих компаний должна быть в открытом доступе, заявил глава правительства Дмитрий Медведвев на встрече с вице-премьерами.