В России впервые введены стандарты работы для аварийно-диспетчерских служб 

Теперь они обязаны принимать вызовы круглосуточно. Установлено время ликвидации аварий: в большинстве случаев от 30 минут до двух часов с момента регистрации заявки. Кроме того, вся информация о стоимости услуг управляющих компаний должна быть в открытом доступе, заявил глава правительства Дмитрий Медведвев на встрече с вице-премьерами.
Сейчас в Госдуме разрабатывается документ, призванный установить систему штрафов за ошибки, допущенные УК в платежных документах. За некорректно начисленные платежи оштрафуют на 50% от суммы счета. Кроме того, в Думе предложили ввести санкции до 350 тыс. руб. для недобросовестных управленцев многоквартирными домами.