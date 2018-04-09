Ещё
В России впервые введены стандарты работы для аварийно-диспетчерских служб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России впервые введены стандарты работы для аварийно-диспетчерских служб 

Авторадио 2 часа назад
Теперь они обязаны принимать вызовы круглосуточно. Установлено время ликвидации аварий: в большинстве случаев от 30 минут до двух часов с момента регистрации заявки. Кроме того, вся информация о стоимости услуг управляющих компаний должна быть в открытом доступе, заявил глава правительства Дмитрий Медведвев на встрече с вице-премьерами.
Сейчас в Госдуме разрабатывается документ, призванный установить систему штрафов за ошибки, допущенные УК в платежных документах. За некорректно начисленные платежи оштрафуют на 50% от суммы счета. Кроме того, в Думе предложили ввести санкции до 350 тыс. руб. для недобросовестных управленцев многоквартирными домами.
Авторадио: последние новости
Аману Тулееву предложили новую должность в Кузбассе Источник опроверг информацию о назначении Тулеева главой парламента Кузбасса Аман Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию65
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты691
Россия ответила на переезд Скрипалей в США169
США захотели сталинского «бога войны»31
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»22
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
00:42
Степаненко покидает Россию
Шоу-бизнес Другое
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
01:00
Тимати оконфузился от волнения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение