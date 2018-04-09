В поликлиниках крупных населенных пунктов Кубани время работы терапевта могут продлить до 20:00

По словам замгубернатора, кубанцы должны иметь возможность получать медицинскую помощь после работы. Она уточнила, что в поликлинике терапевт должен находиться до 20:00. Особенно это должно касаться крупных населенных пунктов, городов и центральных станиц, сообщает KrasnodarMedia.

Кроме этого, Минькова обсудила тему доступности первичного звена медпомощи в Краснодарском крае . Она уточнила, что в настоящий момент в регионе работают 250 офисов врачей общей практики, еще столько же необходимо построить.