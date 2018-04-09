В Сургутском районе ищут «Народных героев»

В Сургутском районе начался прием заявок для участия в проекте «Народный герой».

Как сообщает UgraNow, в проекте общественного совета Сургутского района могут принять участие рядовые жители, которые совершают общественно-полезные дела или же достойные поступки, но так и не были поощрены за свой труд.

Для того, чтобы войти в шорт-лист «Народных героев» необходимо отправить заявку на почту sovet-sr@mail.ru. В заявке необходимо указать: ФИО претендента; адрес проживания; контактный телефон; подробное описание поступка или дел, за которые он достоин называться Народным героем; ФИО и контактный телефон человека, заполнившего заявку.

Достойных звания будут определять при помощи народного голосования и жюри. С положением можно ознакомиться на сайте администрации Сургутского района.