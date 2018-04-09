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Мужчина с невнятной речью пропал в Черепановском районе
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Мужчина с невнятной речью пропал в Черепановском районе 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Рост Анатолия 165 см, телосложение нормальное, глаза зеленые, волосы темно-каштановые с проседью. Из особых примет — ожог на руке и невнятная речь. Волонтеры предупреждают: мужчина может быть дезориентирован. Всех, кому что-либо известно о местоположении, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-55-52 или 112.
ДПСО «Маяк» приводит следующую статистику по пропавшим людям в Новосибирске: за январь-март 2017 в отряд поступило 92 обращения о пропаже людей. Многие из них были найдены еще на стадии сбора и проверки поступившей информации. При участии отряда найдено 43 человека, их них восемь детей и подростков. Один человек был погибшим, не найденными остаются четыре человека.
Еще в сентябре прошлого года молодой терапевт пропал в Тогучинском районе. Он уехал на скорой по рабочим делам и не вернулся. Роман работал заведующим участковой больницы в селе Коурак Тогучинского района. Коллега Романа Татьяна Ишкова в разговоре с корреспондентом VN.ru рассказала, что он трудился в стационаре и вел прием в сельской поликлинике. Молодого человека разыскивают всевозможными способами. Дело находится под контролем Следственного комитета.
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