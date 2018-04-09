Мужчина с невнятной речью пропал в Черепановском районе

Рост Анатолия 165 см, телосложение нормальное, глаза зеленые, волосы темно-каштановые с проседью. Из особых примет — ожог на руке и невнятная речь. Волонтеры предупреждают: мужчина может быть дезориентирован. Всех, кому что-либо известно о местоположении, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-55-52 или 112.

ДПСО «Маяк» приводит следующую статистику по пропавшим людям в Новосибирске : за январь-март 2017 в отряд поступило 92 обращения о пропаже людей. Многие из них были найдены еще на стадии сбора и проверки поступившей информации. При участии отряда найдено 43 человека, их них восемь детей и подростков. Один человек был погибшим, не найденными остаются четыре человека.