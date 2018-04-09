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Психически нездоровому оренбуржцу выдали водительские права
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Психически нездоровому оренбуржцу выдали водительские права 

АиФ-Оренбург 59 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге прокуратура добивается аннулирования водительских прав оренбуржца, который страдает психическим расстройством.
Житель областного центра два года назад поставлен на учет в психоневрологический диспансер. В 2015 году за совершения опасного деяние в состоянии невменяемости его принудительно лечили. В 2018 году оренбуржец получил водительское удостоверение: врач-психиатр выдал справку о годности к управлению транспортными средствами.
Прокуратура обратилась в суд, который обязал ответчика сдать водительское удостоверение в территориальный орган ГИБДД, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Решение в законную силу не вступило. Также представление внесено руководителю областной клинической психиатрической больницы, врач который выдал справку.
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