Психически нездоровому оренбуржцу выдали водительские права

Оренбурге прокуратура добивается аннулирования водительских прав оренбуржца, который страдает психическим расстройством.

Житель областного центра два года назад поставлен на учет в психоневрологический диспансер. В 2015 году за совершения опасного деяние в состоянии невменяемости его принудительно лечили. В 2018 году оренбуржец получил водительское удостоверение: врач-психиатр выдал справку о годности к управлению транспортными средствами.