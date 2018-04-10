В Омске не хватает техники на уборку улиц

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Сегодня, 10 апреля, в Омске состоялась пресс-конференция, посвящённая подготовке к общегородскому субботнику. На вопросы журналистов ответил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков. По его словам, в Омске не хватает техники для уборки улиц.

«У нас максимально задействована вся техника. Мусор, который собирается и выставляется в мешках, вывозится еще 3-5 дней. На уборке города во время субботника работают 300 единиц привлеченной техники и 400 машин департамента городского хозяйства», — заявил Михаил Горчаков.

Он также добавил, при условии хорошей погоды, во время субботника в Омске высадят 200-250 крупномерных деревьев.

Напомним, общегородской субботник пройдёт в Омске 21 апреля.