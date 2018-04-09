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Иркутяне провели пикет в защиту Байкала и его эндемиков
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Иркутяне провели пикет в защиту Байкала и его эндемиков 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Утром 9 апреля несколько иркутян провели пикет у здания правительства Иркутской области, выступая за отмену решений Минприроды РФ. Об этом на странице в соцсети сообщила организатор акции Ольга Жакова.
Изначально планировался одиночный пикет, однако в день проведения к организатору присоединились зоозащитники, экологи и общественники. Поводом к пикету стало предложение Минсельхоза РФ о разрешении промысла байкальской нерпы. Обсуждение готовящегося законопроекта будет проходить до 12 апреля.
Участники пикета потребовали отмены решений Минприроды РФ: отменить добычу нерпы, отменить сокращение водоохраной зоны и запретить экспорт леса.
Неравнодушных граждан также просят подписать петицию против охоты на нерпу. В настоящий момент ее подписали уже 13 тысяч человек.
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