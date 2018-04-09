Иркутяне провели пикет в защиту Байкала и его эндемиков

Утром 9 апреля несколько иркутян провели пикет у здания правительства Иркутской области , выступая за отмену решений Минприроды РФ . Об этом на странице в соцсети сообщила организатор акции Ольга Жакова.

Изначально планировался одиночный пикет, однако в день проведения к организатору присоединились зоозащитники, экологи и общественники. Поводом к пикету стало предложение Минсельхоза РФ о разрешении промысла байкальской нерпы. Обсуждение готовящегося законопроекта будет проходить до 12 апреля.

Участники пикета потребовали отмены решений Минприроды РФ: отменить добычу нерпы, отменить сокращение водоохраной зоны и запретить экспорт леса.

Неравнодушных граждан также просят подписать петицию против охоты на нерпу. В настоящий момент ее подписали уже 13 тысяч человек.