Сколько солдат Третьего рейха осталось лежать в советской земле

Румыния, Во время Второй мировой войны Германия и её союзники ( Италия Финляндия и др.) понесли наибольшие потери на Восточном фронте — по разным оценкам, от трети до четверти всех убитых и раненых — в ходе войны с Советским Союзом. Однако их конкретные цифры до сих пор являются предметом дискуссии среди историков, поэтому единых общепризнанных цифр не существует.

Пропаганда и архивы

Как известно, власти любой страны во время войны склонны в пропагандистских целях преуменьшать собственные потери и преувеличивать урон, нанесённый противнику, поэтому данные о потерях с разных сторон фронта существенно разнятся. Ещё одной проблемой при установлении истинных потерь является плохая сохранность архивов — некоторые из них стали добычей огня во время боевых действий, а другие сознательно уничтожались перед приходом противника, уцелевшие же документы многие годы находились в архивах двух разных государств, ФРГ и ГДР, что затрудняло согласованную работу с ними. И, наконец, при подсчёте немецких потерь в Великой Отечественной нужно учитывать, что среди военнослужащих вермахта были не только немцы, но и солдаты и офицеры, призванные с присоединённых до войны ( Австрия , Судетская область Чехословакии) и оккупированных Германией в начале Второй мировой войны территорий.

Для подсчёта реальных потерь историки используют не только официальные данные времён войны с обеих сторон, но и косвенные сведения — такие как соотношения убитых и раненых во время боевых действий и демографические данные. Важным источником для установления количества убитых и раненых на Восточном фронте немцев служат также дневники начальника штаба сухопутных войск вермахта Франца Гальдера, которые он вёл всю войну, и цифры в которых существенно отличались в большую сторону от тех, что озвучивались официальными немецкими источниками.

Реальные потери и примерные подсчеты

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. группа российских историков и военных под руководством генерал-полковника Григория Кривошеева подсчитала, что на советско-германском фронте за всё время боевых действий погибли 3 604 800 немецких военнослужащих, а ещё 442 100 человек умерли в плену. По оценкам группы Кривошеева, в 1941-42 гг. вермахт на Восточном фронте терял (убитыми, ранеными и пленными) в среднем 3600 человек (против 11 500 у Красной Армии), а в 1943-45 гг. — по 7700 (против 5500 у наших войск).

Наиболее авторитетный немецкий исследователь этого вопроса полковник Рюдигер Оверманс путём анализа личных карточек военнослужащих и демографических данных пришёл к выводу, что до конца 1944 года (когда боевые действия на Восточном фронте велись по большей части на территории СССР) погибли 2 743 000 немецких солдат и офицеров. А в 1945 году уже на территории европейских стран погибли 1 230 000 немецких военных, примерно две трети из которых — в боях с советскими войсками. Из трёх с половиной миллионов пленных в СССР не дожили до освобождения порядка 360 000 человек. [С-BLOCK]

Согласно официальной немецкой статистике, приведённой в приложении к закону ФРГ «О сохранении мест захоронения», по данным на начало 1990-х гг., на территории СССР находились 2 330 000 могил немецких военнослужащих, ещё 896 000 — в других восточноевропейских государствах). Однако за прошедшие годы поисковиками было обнаружено ещё порядка 400 000 захоронений. Кроме того, нужно учитывать, что во время войны и сразу после неё на освобождённых от фашистов территориях созданные оккупантами для своих военных новые кладбища иногда уничтожались, а в последующие годы некоторые немецкие захоронения просто исчезали без ухода и забывались. Их, по оценкам различных источников, также насчитывается порядка 400 000.

Таким образом, по самым нижним оценкам, во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы на территории Советского Союза нашли свою смерть не менее 3 100 000 немцев. Реальные же цифры, по-видимому, приближаются к трём с половиной миллионам. Точное число погибших и умерших в плену, вероятно, узнать уже никогда не удастся.