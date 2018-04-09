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На Белорусском направлении РЖД произошёл сбой в движении поездов
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На Белорусском направлении РЖД произошёл сбой в движении поездов 

Говорит Москва 2 часа назад
Одновременно Центральная пригородная пассажирская компания сообщила в своём Twitter, что три электрички отправляются с опозданием. Речь идёт о поездах Лобня — Кубинка 1, Подольск — Голицыно и Лобня — Звенигород. Дальнейшая информация уточняется.
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