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Председатель парламента Кемеровской области подал заявление об отставке
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Председатель парламента Кемеровской области подал заявление об отставке
РИА Новости
25 минут назад
Фото:
РИА Новости
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