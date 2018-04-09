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Председатель парламента Кемеровской области подал заявление об отставке
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Председатель парламента Кемеровской области подал заявление об отставке 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СИНИЦЫН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
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