Барнаульцев приглашают поучаствовать в посадке леса

Жителей Барнаула приглашают поучаствовать в посадке леса в Озерском лесничестве на станции Озерки. Посадка с участием волонтеров будет проходить с 29 апреля по 13 мая, в выходные дни.

Как сообщили в общественной организации «Мусора. Больше. Нет», лесничество организует доставку к месту посадки от въезда на территорию, туда придется добраться самостоятельно. Желающие могут помочь с доставкой желающих до лесхоза и обратно и приобретением резиновых перчаток, воды и перекуса для участников акции.

Записаться для участия в акции можно здесь.