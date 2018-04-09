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Барнаульцев приглашают поучаствовать в посадке леса
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Барнаульцев приглашают поучаствовать в посадке леса 

АиФ — Алтай 23 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Жителей Барнаула приглашают поучаствовать в посадке леса в Озерском лесничестве на станции Озерки. Посадка с участием волонтеров будет проходить с 29 апреля по 13 мая, в выходные дни.
Как сообщили в общественной организации «Мусора. Больше. Нет», лесничество организует доставку к месту посадки от въезда на территорию, туда придется добраться самостоятельно. Желающие могут помочь с доставкой желающих до лесхоза и обратно и приобретением резиновых перчаток, воды и перекуса для участников акции.
Записаться для участия в акции можно здесь.
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