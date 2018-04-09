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Вернулась одна из потерявшихся в Манском районе туристок
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Вернулась одна из потерявшихся в Манском районе туристок 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, люди пропали вчера днем. Компания из четырех человек поднялась на гору Аргыджек примерно в 130 км от райцентра Шалинское. Из-за начавшейся сильной метели люди потеряли ориентацию и не смогли отыскать дорогу назад. Непогода затруднила и поиски туристов.
Одной из женщин удалось самостоятельно спуститься с горы. Она рассказала, что на Аргыджеке остаются две женщины и мужчина. Суди по всему, люди потеряли из виду не только тропу, но и друг друга, и сейчас их искать стоит в разных местах.
Поиски пропавших продолжаются второй день.
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