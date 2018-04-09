Вернулась одна из потерявшихся в Манском районе туристок

Напомним, люди пропали вчера днем. Компания из четырех человек поднялась на гору Аргыджек примерно в 130 км от райцентра Шалинское. Из-за начавшейся сильной метели люди потеряли ориентацию и не смогли отыскать дорогу назад. Непогода затруднила и поиски туристов.

Одной из женщин удалось самостоятельно спуститься с горы. Она рассказала, что на Аргыджеке остаются две женщины и мужчина. Суди по всему, люди потеряли из виду не только тропу, но и друг друга, и сейчас их искать стоит в разных местах.

Поиски пропавших продолжаются второй день.