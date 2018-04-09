Экс-советник Трампа: Меня отравили, чтобы обвинить Россию

Бывший советник президента США Роджер Стоун утверждает, что он провел Рождество 2016 года, пытаясь выжить после покушения на свою жизнь, которое, по его словам, скорее всего, было отравлением радиоактивным полонием кем-то, кто хотел подставить Россию . Об этом он заявлял неоднократно, пишет The Washington Post

В интервью телеканалу CNN в пятницу 6 апреля, Стоун рассказал, насколько сильно он был болен и что, скорее всего, пострадал от отравления полонием. Однако не смог привести основательных доказательств использования полония на территории США, что несомненно было бы огромным вопросом в американской повестке, отмечают СМИ.

Тем не менее, Стоун поделился своей теорией о возможном мотиве покушения на него. По его словам, в Сенатском комитете по разведке намечались слушания и некоторым людям было бы выгодно избавиться от него. Причем избавиться так, чтобы это выглядело, как будто Россия убрала своего агента, потому что он собирался что-то рассказать Конгрессу, сказал Стоун. Он отметил, что это всего лишь его теория.