На страже Содружества: секретарю исполкома СНГ Сергею Лебедеву — 70

Его жизнь засекречена, о нем известно немного. О том, где он работал, не знали даже родители. Экс-директор Службы внешней разведки России Сергей Лебедев сегодня отмечает юбилей. Опыт работы в спецслужбах стал определяющим при назначении его на должность секретаря исполкома СНГ. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Глеба Стерхова.

О юности и личной жизни Сергея Николаевича Лебедева в публичном мире известно очень мало: из простой рабочей семьи, женат, двое сыновей. На этом достаточно, оно и понятно. Директор службы внешней разведки, предыдущая должность, говорит сама за себя.

Ранее — официальный представитель Службы внешней разведки России в США . Генерал армии, в списке госнаград — орден и восемь медалей, член Совета безопасности России . С 2007 года Сергей Лебедев — исполнительный секретарь Содружества независимых государств. Человек, которому сохранять добрососедство на огромной территории после очень непростых времен.

«К сожалению, были ошибки, но они продиктованы желанием найти лучшие пути развития для своих стран. Прошедшие годы показали, что нельзя отбрасывать то положительное, что было накоплено в годы жизни наших народов в совместном государстве, а было много хорошего. Сейчас мы стараемся использовать положительный опыт», — отметил Лебедев.

В первые годы управления исполкомом СНГ у него сразу непростые реалии. Выход Грузии из состава Содружества. Мировой кризис, ударивший и по России, и по всем бывшим союзным республикам.

«Важным этапным событием стало проведение саммита глав государств в Душанбе, на котором была принята концепция развития Содружества и план основных мероприятий по реализации этой концепции. Этими документами был положен конец многочисленным слухам и прогнозам скорой так называемой кончине Содружества и бесперспективности его развития», — рассказал секретарь исполкома СНГ.

С тех пор испытаний было много: украинский кризис, изменение отношений с Западом и США, попытки извне развалить взаимоотношения братских для России стран, и полное переформатирование экономических и геополитических отношений между ближними и дальними соседями на планете.

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Постоянным осталось главное: Содружество независимых государств — автономный живой организм, способный саморазвиваться в ответ на любые вызовы извне. Структура Содружества огромна: около 70 отраслевых советов, которые постоянно должны доказывать главное — эффективность.

«Практически ежегодно тот или иной орган, который уже утратил свою актуальность или работает неэффективно он упраздняется. И в то же время когда появляется необходимость активизации работы на новом направлении, то создается новый орган. Поэтому эта работа проводится постоянно. Но, естественно, мы прислушиваемся к заявлениям президентов стран СНГ», — указал Лебедев.

Осенью 2017 года Совет глав государств СНГ продлил Сергею Лебедеву до начала 2020 года.

Большое интервью с Сергеем Лебедевым смотрите на телеканале «Мир» сегодня в 8:15 сразу после выпуска новостей.

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