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Лебедев: Телеканал «МИР» нацелен на позитив
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Лебедев: Телеканал «МИР» нацелен на позитив 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Исполнительный секретарь исполкома СНГ Сергею Лебедеву в день своего 70-летия дал интервью телеканалу «МИР» и рассказал, как он относится к телерадиокомпании.
Лебедев признался, что регулярно и с большим удовольствием смотрит «МИР». По его мнению, главный секрет популярности телеканала — это настрой на позитив.
«Что радует меня, как и миллионы телезрителей? То, что телеканалы «МИР» и «МИР 24» нацелены на позитив. Хотел бы пожелать телекомпании дальнейших успехов. Мы, исполнительный комитет СНГ, работаем в тесном взаимодействии с руководством компании, у нас полное взаимопонимание и поддержка. Я глубоко убежден, что так будет и дальше», — сказал секретарь исполкома СНГ.
Лебедев возглавил исполком СНГ в 2007 году. До этого он был директором Службы внешней разведки России. Полная версия интервью с Сергеем Лебедевым уже есть на нашем телеканале.
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