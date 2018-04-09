Лебедев: Телеканал «МИР» нацелен на позитив

Лебедев признался, что регулярно и с большим удовольствием смотрит «МИР». По его мнению, главный секрет популярности телеканала — это настрой на позитив.

«Что радует меня, как и миллионы телезрителей? То, что телеканалы «МИР» и «МИР 24» нацелены на позитив. Хотел бы пожелать телекомпании дальнейших успехов. Мы, исполнительный комитет СНГ, работаем в тесном взаимодействии с руководством компании, у нас полное взаимопонимание и поддержка. Я глубоко убежден, что так будет и дальше», — сказал секретарь исполкома СНГ.

Лебедев возглавил исполком СНГ в 2007 году. До этого он был директором Службы внешней разведки России . Полная версия интервью с Сергеем Лебедевым уже есть на нашем телеканале.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ