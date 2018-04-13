Ещё
Югорчане примут участие во Всероссийской неделе охраны труда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Югорчане примут участие во Всероссийской неделе охраны труда 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
В Сочи пройдут дни Всероссийской недели охраны труда. Участие в мероприятии примут югорчане.
Как сообщает Департамент общественных связей Югры, форум в сфере охраны труда и безопасности здоровья ежегодно собирает около 10 тысяч специалистов, представителей надзорных органов и исполнительной власти, работодателей и профсоюзов, топ-менеджеров промышленных предприятий, бизнеса и госкорпораций, зарубежных экспертов и представителей международных организаций.
От округа на форум поехали директор департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Варлаков, а также 70 руководителей и специалистов региональных организаций.
Также в рамках Недели пройдет выставка детского рисунка «Охрана труда глазами детей», в которой было заявлено более 1000 работ из 38 субъектов Российской Федерации, от Ханты-Мансийского автономного округа направлено 14 конкурсных работ.
Традиционно на площадке Всероссийской Недели охраны труда проходит подведение итогов и награждение победителей Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность 2017». В конкурсе от Югры приняли участие 22 муниципальных образований автономного округа и 376 организаций любых организационно-правовых форм и видов экономической деятельности в различных номинациях.
АиФ Югра: последние новости
Подросткам Ханты-Мансийска помогут найти подработку на лето Югорский промышленный форум стартовал в Ханты-Мансийске Цена снега. Кто платит за уборку во дворах Югры?
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ156
Умер юморист Андрей Жмакин48
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски931
Украина пригрозила России по газу84
Москва продолжит усыхать
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение