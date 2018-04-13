Югорчане примут участие во Всероссийской неделе охраны труда

Сочи пройдут дни Всероссийской недели охраны труда. Участие в мероприятии примут югорчане.

Как сообщает Департамент общественных связей Югры , форум в сфере охраны труда и безопасности здоровья ежегодно собирает около 10 тысяч специалистов, представителей надзорных органов и исполнительной власти, работодателей и профсоюзов, топ-менеджеров промышленных предприятий, бизнеса и госкорпораций, зарубежных экспертов и представителей международных организаций.

От округа на форум поехали директор департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Варлаков, а также 70 руководителей и специалистов региональных организаций.

Также в рамках Недели пройдет выставка детского рисунка «Охрана труда глазами детей», в которой было заявлено более 1000 работ из 38 субъектов Российской Федерации , от Ханты-Мансийского автономного округа направлено 14 конкурсных работ.

Традиционно на площадке Всероссийской Недели охраны труда проходит подведение итогов и награждение победителей Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность 2017». В конкурсе от Югры приняли участие 22 муниципальных образований автономного округа и 376 организаций любых организационно-правовых форм и видов экономической деятельности в различных номинациях.