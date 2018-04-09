Ямальцы поехали за опытом в Сочи. Там начинается Всероссийская неделя охраны труда

Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа примет участие в четвертой Всероссийской неделе охраны труда, которая с 9 по 13 апреля пройдёт в Главном медиацентре Сочи

В её состав вошли 19 представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления арктического региона, а также работающих на территории округа организаций. Всероссийская неделя проходит в преддверии Всемирного дня охраны труда, отмечаемого 28 апреля. В этом году он посвящён теме «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы» и вопросам повышения безопасности и здоровья молодых работников. В рамках ВНОТ-2018 тематике Дня охраны труда посвятят отдельную конференцию.

Отметим, Всероссийская неделя охраны труда является главным событием года в области охраны труда. Это центральная дискуссионная площадка, которая собирает около 10 тысяч практикующих специалистов, представителей надзорных органов и исполнительной власти, работодателей и профсоюзов, топ-менеджмент промышленных предприятий, бизнеса и госкорпораций, зарубежных экспертов и представителей международных организаций. Они комплексно обсуждают вопросы охраны труда и обеспечения безопасных условий на рабочих местах, принимая во внимание мнения всех сторон, а также конкретизируют направления государственной политики и совершенствования нормативной правовой базы. Там демонстрируют лучшие мировые и отечественные практики в области систем управления охраной труда, рассматривают превентивные меры по профилактике травматизма и профессиональной заболеваемости.

В программе недели — стратегическая пленарная сессия «Сфера охраны труда: достижения и вызовы» с участием членов правительства РФ , конференции, совещания, круглые столы, презентации, лекции, работа консультационных пунктов федеральных органов исполнительной власти. Представители департамента социальной защиты населения Ямала планируют принять участие в совещании Минтруда России и отраслевом совещании Минстроя России «Анализ причин производственного травматизма в строительстве и меры, направленные на его снижение», — сообщает пресс-служба губернатора автономного округа.

Франции, Италии, Турции, Нидерландов, Норвегии и Традиционно пройдёт международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2018, на которой продемонстрируют новейшие средства индивидуальной защиты, современные технологии для обеспечения безопасных условий труда, успешные проекты и практики в управлении охраной труда. Свои разработки и актуальные решения представят более 150 российских и зарубежных компаний. В этом году широкий интерес к выставке проявили компании Германии Южной Кореи . На пяти полигонах продемонстрируют работу оборудования и испытания средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в рамках ВНОТ-2018 запланирована программа мероприятий для детей и преподавателей «Осознанная безопасность». Она повысит интерес и сформирует у детей правильное отношение к безопасности, выработает навыки безопасного поведения в повседневной жизни с демонстрацией лучших практик по обеспечению здоровья и безопасности с детского возраста, высокого уровня социальной ответственности.

Участники делегации Ямала смогут не только обсудить важные темы по охране труда, но и повысить свою квалификацию, обменяться передовым опытом работы в отрасли и задать вопросы экспертам. Ямальские специалисты подчёркивают, что участие в работе ВНОТ-2018 позволит применить и внедрить на территории арктического региона передовой опыт в государственном управлении охраной труда.