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«Русал» может объявить технический дефолт по некоторым обязательствам
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«Русал» может объявить технический дефолт по некоторым обязательствам 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Компания «Русал» может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США, следует из сообщения компании, размещенного на Гонконгской фондовой бирже.
"Компания считает, что санкции OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами) могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает влияние (если таковое будет) таких технических дефолтов на финансовое положение группы. В настоящее время компания полностью выполняет свои кредитные и финансовые обязательства (включая обязательства по выплате долга). Компания намерена продолжать выполнять свои существующие обязательства в соответствии с правовыми и нормативными требованиями", — говорится в сообщении «Русала».
"Русал" указывает, что первоначальная оценка влияния санкций на компанию показывает, что их последствия могут оказать существенное негативное влияние на бизнес и перспективы группы.
"Компания продолжает уделять основное внимание своему бизнесу, и самое главное, своим клиентами, инвесторами и партнерам по всему миру…. Компания сделает новые объявления сразу после дальнейшей оценки ситуации. Акционерам и потенциальным инвесторам советуем проявлять особую осторожность при работе с ценными бумагами компании", — говорится в сообщении.
Акции «Русала» на фондовой бирже Гонконга после данного сообщения дешевеют на 41,8%, до 2,7 гонконгского доллара.
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании — En+ Group, «Русал», группа «ГАЗ». Олег Дерипаска после этого заявил, что проанализирует ситуацию со своим попаданием в санкционный список США после празднования Пасхи.
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