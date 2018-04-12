В родительский день омские кладбища не закроют до восьми вечера

В этом году день поминовения выпадает на 17 апреля. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас ведется работа по подготовке кладбищ к большому наплыву людей. В частности для родных и близких усопших уже подготовлены инструменты для уборки на могилах, воду и мешки для мусора. Кроме того на кладбищах установлены мобильные туалетные кабины.

«При благоприятных погодных условиях планируются дератизация и акарицидная обработка территорий кладбищ. Хочется предупредить омичей, что на территории кладбищ еще лежит снег, земля промерзшая, поэтому привести захоронения в надлежащий вид довольно сложно», — предупредила директор бюджетного учреждения города Омска «Комбинат специальных услуг» Лариса Никитенко.

Фото: torange.biz.