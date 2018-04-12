Ещё
В родительский день омские кладбища не закроют до восьми вечера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В родительский день омские кладбища не закроют до восьми вечера 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В этом году день поминовения выпадает на 17 апреля. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас ведется работа по подготовке кладбищ к большому наплыву людей. В частности для родных и близких усопших уже подготовлены инструменты для уборки на могилах, воду и мешки для мусора. Кроме того на кладбищах установлены мобильные туалетные кабины.
«При благоприятных погодных условиях планируются дератизация и акарицидная обработка территорий кладбищ. Хочется предупредить омичей, что на территории кладбищ еще лежит снег, земля промерзшая, поэтому привести захоронения в надлежащий вид довольно сложно», — предупредила директор бюджетного учреждения города Омска «Комбинат специальных услуг» Лариса Никитенко.
Фото: torange.biz.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ: российские боевые самолеты сближались с американским эсминцем в Сирии На задворках: почему капремонт в Карелии не устроил ОНФ? Эсеры и коммунисты поблагодарили Холманских за сохранение системы выборов в гордуму Екатеринбурга. А Шептий расстроился
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе164
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому124
Улюкаев удивил тюремным досугом69
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ104
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода106
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение