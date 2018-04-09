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В Омске 14, 15 и 17 апреля до кладбищ будут ездить дополнительные автобусы
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В Омске 14, 15 и 17 апреля до кладбищ будут ездить дополнительные автобусы 

АиФ-Омск 41 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Накануне Родительского дня в Омске запустят спецтранспорт, который довезёт горожан до кладбищ. Так, 14-15 апреля автобусы будут ездить с 8.00 до 19.00, каждый день на рейсы будут выходить по 25 автобусов. 17 апреля, в Родительский день, автобусы будут курсировать с 8.00 до 20.00, в этот день на маршруты выйдет 171 автобус.
«Для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта на начальных и конечных пунктах специальных маршрутов будут дежурить специалисты пассажирских предприятий», — сообщили в мэрии.
Будут организованы следующие маршруты:
Ново-Кировское кладбище. До него можно будет доехать от остановок общественного транспорта «Летное училище», «Площадь Ленина», «Пос. Солнечный»;Ново-Южное кладбище — от остановок общественного транспорта «Ул. Лобкова» и «ДК „Железнодорожник“, „ПО „Иртыш“;Западное кладбище — от остановок общественного транспорта „Площадь Ленина“ и „Пос. Солнечный“. Юго-Восточное кладбище — от остановок общественного транспорта „ПО им. Баранова“ и „Ул. Я. Гашека“;Северо-Восточное кладбище — от остановок общественного транспорта „ДИ им. Малунцева“, „Дом туриста“, „Ул. 21-я Амурская“;кладбище, расположенное в микрорайоне „Черемуховское“ — от остановки общественного транспорта „Ул. Лобкова“. Кладбища Старо-Восточное, Ново-Еврейское, Ново-Восточное, Мусульманское будут обслуживаться автобусами маршрутов № 22 „Ул. Бархатовой — МСЧ-9 (ул. Индустриальная)“, № 222 „МСЧ-9 — Онкодиспансер“, № 19 „ТЭЦ-5 — пос. Магистральный“, № 399 „СНТ „Фантазия“ — Оптовый рынок (Черлакский тракт)“, № 470 „Пос. Чкаловский — ул. И. Н. Багнюка“;кладбище в микрорайоне „Осташково“ — автобусами маршрутов № 119 „Пос. Чкаловский — микрорайон „Осташково“, № 13 „Пос. Чкаловский — микрорайон „Осташково“.
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