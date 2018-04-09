Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 9 апреля

11:00 — Заседание в Госдуме рабочей группы при экспертном совете по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

11:00 — Старт акции «Разделяй и используй».

11:00 — Расширенное заседание комитета Госдумы по информационной политике на тему «Регулирование социальных сетей и обеспечение прав их пользователей».

12:00 — Круглый стол Общественной палаты Москвы по вопросам профессионального развития столичных врачей.

13:00 — Круглый стол, посвященный официальной презентации русскоязычной версии мирового рейтинга университетов Round University Ranking 2018.

14:00 — Круглый стол на тему «Как решить проблему высокой себестоимости пассажирских перевозок?».

15:00 — Итоги рейтингового голосования по выбору площадок благоустройства в регионах России при участии министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня

15:00 — Заседание Совета Госдумы.

15:00 — Круглый стол на тему «Цифровизация медицины. Анализ правоприменительной практики в РФ. Задачи и дальнейшие перспективы законотворческой деятельности».

Фотоматериалы:

10:00 — Работа городской клинической больницы № 67 им. Л. Ворохобова.

10:00 — Массаж младенцев в детской городской поликлинике №42.

11:00 — Вакцинация младенцев в детской городской поликлинике №42.

11:00 — Старт акции «Разделяй и используй».

20:00 — Открытие выставки номинантов Государственной премии в области современного искусства «Инновация».