Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 9 апреля 

11:00 — Заседание в Госдуме рабочей группы при экспертном совете по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.
11:00 — Коллегия министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
11:00 — Старт акции «Разделяй и используй».
11:00 — Расширенное заседание комитета Госдумы по информационной политике на тему «Регулирование социальных сетей и обеспечение прав их пользователей».
12:00 — Заседание комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.
12:00 — Круглый стол Общественной палаты Москвы по вопросам профессионального развития столичных врачей.
13:00 — Круглый стол, посвященный официальной презентации русскоязычной версии мирового рейтинга университетов Round University Ranking 2018.
14:00 — Круглый стол на тему «Как решить проблему высокой себестоимости пассажирских перевозок?».
15:00 — Итоги рейтингового голосования по выбору площадок благоустройства в регионах России при участии министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня.
15:00 — Заседание Совета Госдумы.
15:00 — Круглый стол на тему «Цифровизация медицины. Анализ правоприменительной практики в РФ. Задачи и дальнейшие перспективы законотворческой деятельности».
Фотоматериалы:
10:00 — Работа городской клинической больницы № 67 им. Л. Ворохобова.
10:00 — Массаж младенцев в детской городской поликлинике №42.
11:00 — Вакцинация младенцев в детской городской поликлинике №42.
11:00 — Старт акции «Разделяй и используй».
20:00 — Открытие выставки номинантов Государственной премии в области современного искусства «Инновация».