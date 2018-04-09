Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 10 апреля

10:00 — Конференция «Апрельские тезисы рынка недвижимости».

12:00 — Заседание комитета Совета Федерации по экономической политике.

12:00 — Пресс-конференция на тему: « Виталий Милонов хочет возглавить полицию нравов на ЧМ-2018».

14:00 — Заседание итоговой коллегии Минсельхоза РФ на тему: «Об итогах реализации в 2017 г. госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.».

15:00 — Расширенное заседание временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития.

15:00 — Заседание комитета Госдумы по экономической политике.

15:05 — Заседание комитета Госдумы по транспорту и строительству.

16:00 — Открытие после реставрации храмового комплекса, состоящего из Казанского храма и храма Всемилостивого Спаса.

Фотоматериалы:

12:00 — Открытие услуги Tax free в терминалах аэропорта Шереметьево для возврата налога на добавленную стоимость с покупок иностранных граждан в России

15:00 — Продление ареста трем фигурантам дела об аргентинском кокаине.

19:00 — Открытие выставки «Дизайн NEXT. Дизайн от идей до прототипов» в Центральном Доме художника.