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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 10 апреля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 10 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
10:00 — Заседание комитета Совета Федерации по социальной политике.
10:00 — Конференция «Апрельские тезисы рынка недвижимости».
10:00 — Пленарное заседание Госдумы.
12:00 — Заседание комитета Совета Федерации по экономической политике.
12:00 — Пресс-конференция на тему: «Виталий Милонов хочет возглавить полицию нравов на ЧМ-2018».
14:00 — Заседание итоговой коллегии Минсельхоза РФ на тему: «Об итогах реализации в 2017 г. госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.».
14:15 — Брифинг лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
15:00 — Расширенное заседание временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития.
15:00 — Заседание комитета Госдумы по экономической политике.
15:05 — Заседание комитета Госдумы по транспорту и строительству.
16:00 — Открытие после реставрации храмового комплекса, состоящего из Казанского храма и храма Всемилостивого Спаса.
Фотоматериалы:
12:00 — Открытие услуги Tax free в терминалах аэропорта Шереметьево для возврата налога на добавленную стоимость с покупок иностранных граждан в России.
15:00 — Продление ареста трем фигурантам дела об аргентинском кокаине.
19:00 — Открытие выставки «Дизайн NEXT. Дизайн от идей до прототипов» в Центральном Доме художника.
Агентство «Москва»: последние новости
Роспотребнадзор закрыл на 90 суток магазин «Суши шоп» на Ленинском проспекте ВТБ и Сбербанк не планируют интегрировать свои карты с кольцом оплаты проезда в столичном транспорте Обзор московских событий в СМИ за 9 апреля
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