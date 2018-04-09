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Ванны и унитазы из недостроенного «Хаята» предлагают во Владивостоке
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Ванны и унитазы из недостроенного «Хаята» предлагают во Владивостоке 

Primpress 41 минуту назад
Фото: Primpress
Уже в течение полугода во Владивостоке продают сантехнику, которая предназначалась для гостиницы Hyatt на мысе Бурном, сообщает PRIMPRESS.
В настоящее время реализуют только ванны и унитазы. Как сообщили в компании-застройщике «Наш дом — Приморье» цены на сантехнику начинается от 3,7 тысяч рублей. Продают в том числе и не рабочий товар.
Корр. PRIMPRESS решил приобрести себе кое-что из недостроенной гостиницы. Связавшись с менеджером по продаже, чей номер телефона можной найти на сайте «Наш дом — Приморье», выяснил, что на сегодняшний день в наличии осталось восемь ванн, многие из которых имеют сколы, да еще и не каждая продается в полном комплекте. По словам менеджера, товар перед покупкой можно осмотреть в любое удобное время для покупателя.
Чтобы купить ванну, необходимо скачать заявку с сайта «Наш дом — Приморье», заполнить ее и отправить на соответствующий адрес. После чего менеджер займется подготовкой договора, который можно будет подписать через несколько дней. Затем необходимо будет произвести оплату и забрать покупку в определенное время.
Отметим, что продажа ЖК-телевизоров и матрасов в настоящее время не осуществляется, реализовывали их осенью в 2017 году. Запретил продажу телевизоров врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Однако в компании не исключили, что телевизоры и матрасы вновь пустят в реализацию в ближайшее время.
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