Офисно-гостиничный комплекс в поселении Рязановское введен в эксплуатацию

В ТиНАО построен еще один офисно-гостиничный комплекс, сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.

«В Рязановском поселении ТиНАО введен в эксплуатацию новый офисно-гостиничный комплекс. Комплекс, построенный инвестором около Остафьево, включает четыре здания. Офисный, административный, гостиничный и спортивный корпуса. Отель рассчитан на 80 человек. Помимо этого, здесь предусмотрена парковка на 153 машиноместа. Общая площадь офисно-гостиничного комплекса свыше 5,5 тыс. кв. м. Удобная транспортная доступность, комфорт и уют обеспечат новому комплексу гарантированный спрос», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина