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Офисно-гостиничный комплекс в поселении Рязановское введен в эксплуатацию
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Офисно-гостиничный комплекс в поселении Рязановское введен в эксплуатацию 

Агентство «Москва» 1 час назад
В ТиНАО построен еще один офисно-гостиничный комплекс, сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.
«В Рязановском поселении ТиНАО введен в эксплуатацию новый офисно-гостиничный комплекс. Комплекс, построенный инвестором около Остафьево, включает четыре здания. Офисный, административный, гостиничный и спортивный корпуса. Отель рассчитан на 80 человек. Помимо этого, здесь предусмотрена парковка на 153 машиноместа. Общая площадь офисно-гостиничного комплекса свыше 5,5 тыс. кв. м. Удобная транспортная доступность, комфорт и уют обеспечат новому комплексу гарантированный спрос», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.
Уточняется, что центральное место в Остафьево занимает увенчанный бельведером двухэтажный усадебный дом, построенный в стиле русского классицизма и расположенный на берегу старинного озера. Нижний этаж дома когда-то занимали парадные комнаты, верхний — жилые помещения. В парадных комнатах Остафьево бывал Николай Карамзин, Александр Тургенев, Александр Пушкин, Константин Батюшков, Александр Грибоедов, Николай Гоголь и другие писатели.
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