В Тибете в 2017 году от бедности были избавлены жители 1705 деревень

Лхаса, 10 апреля / Синьхуа / — В прошлом году в Тибетском автономном районе /ТАР, Юго-Западный Китай / от бедности были избавлены жители 1705 деревень, сообщили региональные власти.

В том же году из бедности было выведено в общей сложности 150 тыс. человек, в результате чего число нуждающихся снизилось с 590 тыс. человек в 2015 году до 330 тыс. человек в 2017 году.

За указанный период было инвестировано 16,7 млрд юаней /2,6 млрд долл. США / с целью помочь местным жителям увеличить доходы, переселиться, а также поддержать развитие свыше 1700 проектов по борьбе с бедностью в регионе.

Более чем 85 проц. территории Тибета находится на высоте более 4 тыс. метров над уровнем моря. Суровые природные условия являются частью причин укоренившейся нищеты.

В общей сложности жители 2440 тибетских деревень по-прежнему живут в условиях крайней бедности. ТАР планирует выделить 11,7 млрд юаней в текущем году, чтобы вывести из бедственного положения еще 2100 деревень. Регион ставит целью ежегодный рост на 16 проц. располагаемого дохода людей, проживающих за чертой бедности.

В ТАР также будет расширяться охват социальным обеспечением для улучшения условий жизни людей с инвалидностью, без доходов, неспособных работать, а также подростков в возрасте до 16 лет и пожилых людей возрастом старше 60 лет.

Китай стремится вывести всех граждан страны из бедности к 2020 году, чтобы построить среднезажиточное общество.

По данным Государственного статистического управления КНР, по состоянию на конец прошлого года около 30 млн китайцев все еще проживали за чертой бедности. -0-