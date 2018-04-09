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Житель Пензы угнал «ГАЗель» со станции техобслуживания
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Житель Пензы угнал «ГАЗель» со станции техобслуживания 

PNZdrive 46 минут назад
Фото: PNZdrive
Пензенские полицейские получили сообщение о том, что со станции техобслуживания на улице Металлистов неизвестные угнали автофургон «ГАЗель», находившийся на ремонте. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В первую очередь, правоохранители проверили на причастность к совершению преступления работников СТО, в том числе и бывших. Выяснилось, что к пропаже транспортного средства причастен 31-летний пензенец.
«Злоумышленник некоторое время неофициально трудился на СТО, однако потерял работу за несколько дней до инцидента из-за пристрастия к алкоголю. Накануне преступления подозреваемый на протяжении всего дня употреблял алкоголь и ночью отправился в магазин, чтобы приобрести горячительное. Однако денег при себе у него было, и злоумышленник отправился на бывшее место работы, так как знал, что один из работников станции употребляет спиртные напитки в помещении СТО», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
На территорию своего бывшего места работы пензенец проник без проблем, так как вахтер не знала о его увольнении. В условном месте он взял ключ от бокса и открыл дверь. Спиртного в гараже не оказалось, зато нашлись ключи от «ГАЗели». Мужчина сел в чужое авто и поехал домой. Транспорт он припарковал по месту жительства и отправился спать.
На пензенца, у которого, как выяснилось, уже были проблемы с законом, завели уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
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