Ещё
Глава кемеровского облсовета подал в отставку в пользу Тулеева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава кемеровского облсовета подал в отставку в пользу Тулеева 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать экс-губернатора области Амана Тулеева главой облсовета. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Аман Гумирович Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов в областной совет народных депутатов. Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%. Сегодняшний состав областного совета — это команда Тулеева. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер", — сказал Синицын.
Он также отметил, что написал заявление о сложении полномочий председателя облсовета, чтобы у депутатов появилась возможность проголосовать за кандидатуру Тулеева.
Ранее сообщалось, что Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области.
Газета.Ru: последние новости
Акции компаний Дерипаски обрушились на фоне новых санкций Россиянам разрешили собирать валежник в лесу Путин: вызывает удивление скорость раскручивания антироссийской кампании по делу Скрипаля
 Ещё 47 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты687
Степаненко покидает Россию65
Россия ответила на переезд Скрипалей в США169
США захотели сталинского «бога войны»31
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»22
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
00:42
Степаненко покидает Россию
Шоу-бизнес Другое
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
01:00
Тимати оконфузился от волнения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение