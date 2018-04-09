Глава кемеровского облсовета подал в отставку в пользу Тулеева

"Аман Гумирович Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов в областной совет народных депутатов. Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%. Сегодняшний состав областного совета — это команда Тулеева. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер", — сказал Синицын.

Он также отметил, что написал заявление о сложении полномочий председателя облсовета, чтобы у депутатов появилась возможность проголосовать за кандидатуру Тулеева.

Ранее сообщалось, что Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области.