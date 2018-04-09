Детеныш росомахи появился на свет в Московском зоопарке

Детеныш росомахи родился в питомнике Московского зоопарка, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Сейчас малышу всего несколько недель, но интерес к нему проявили уже несколько зарубежных зоопарков. Предполагается, что он будет участвовать в Европейской программе по сохранению популяции исчезающих видов.

Как пояснила директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в неволе детеныши росомахи рождаются довольно редко. «Эти животные не очень приветливы, в том числе и с сородичами. Даже в дикой природе они живут и охотятся в одиночестве, а образуют пары лишь раз в два года, чтобы обзавестись потомством», − рассказала она. По словам Акуловой, в прошлый раз росомахи в Московском зоопарке дали потомство в 2015 году.

В столичном зоопарке постарались создать максимально комфортные условия для жизни и размножения росомах, подчеркнула директор зоосада. Список таких условий включает правильно подобранное питание, баланс времени отдыха и активной деятельности, специальные игры, которые имитируют процесс добывания пищи.

В настоящее время, уточнили специалисты, детеныш росомахи находится с матерью, которая кормит и охраняет его. Чтобы осмотреть малыша, ветеринарам и зоологам пришлось ненадолго отсадить ее в соседний вольер.

Ожидается, что к лету новый обитатель зоопарка будет питаться самостоятельно. Рацион этих животных включает говядину и курицу, молочные продукты, яйца, а также «живой корм» − мелких грызунов и перепелов. На десерт росомахам дают ягоды и овощи. «Есть у этих хищников и необычная пищевая привычка: получая мясо, они не сразу съедают все, а делают запасы, так как им больше нравится есть мясо с душком», − пояснила Светлана Акулова.

В настоящее время в Московском зоопарке также живет взрослый самец росомахи. Увидеть его на прогулке по вольеру посетители могут на новой территории зоосада, возле павильона с приматами.