Шезлонги у воды и новое футбольное поле: в пойме реки Битцы создадут рельефный парк

Рельефный парк в пойме реки Битцы благоустроят до конца этого года. Авторов концепции обновления зеленой зоны вдохновил естественный ландшафт тех мест. Он имеет необычное трехъярусное строение. Поэтому территорию парка разделят на три маршрутные зоны. На нижнем ярусе, вокруг Верхнего и Малого Качаловских прудов, обустроят набережную с деревянными подходами к воде, мостиками и шезлонгами. На среднем ярусе оборудуют дорожки, где можно будет покататься на велосипедах или самокатах, заняться скандинавской ходьбой или бегом. В зимнее время здесь также планируют прокладывать лыжные трассы. Верхний ярус парка будет предназначен для выгула домашних питомцев, для этого там появится специальная площадка.

Парк в пойме реки Битцы раскинулся между улицами Ратной и Знаменские Садки, он примыкает к другому парку (его благоустроили в 2014 году), расположенному ниже по течению реки. Зеленая территория занимает около 15 гектаров в районе Северное Бутово. Рядом находится станция метро «Бульвар Дмитрия Донского». Вблизи парка живут более 40 тысяч человек. Горожане привыкли гулять с детьми и встречаться с друзьями в парке. Однако, по мнению местных жителей, он находится в запущенном состоянии.

Центрами притяжения парка являются Верхний и Малый Качаловские пруды. Вокруг водоемов сейчас проложены асфальтовые дорожки и построены мосты, которые несколько лет не ремонтировали. В парке оборудованы детские площадки, которые также нуждаются в обновлении. Жители неоднократно отмечали, что парку в пойме реки Битцы не хватает удобных современных детских и спортивных площадок, уличных тренажеров и мест для тихого отдыха.

Территория вокруг прудов в обновленном парке будет предназначена для пеших прогулок и спокойного отдыха. Дорожки выложат плиткой и произведут укладку асфальта, выполнят реконструкцию пешеходных мостиков через реку, а у воды соорудят деревянные настилы, где посетители смогут посидеть и полюбоваться окружающим пейзажем. На территории парка также появятся модульные туалеты. В юго-восточной части парка построят новую детскую площадку. Это будет самая большая в парке игровая зона (более 1000 квадратных метров), предназначенная для детей разного возраста. Здесь они смогут покататься на каруселях и качелях, попрыгать на батуте или позаниматься музыкой на специальных интерактивных стендах.

По просьбам жителей в западной части территории оборудуют большую спортивную зону для подростков, взрослых посетителей и пожилых людей. В этом месте появится футбольное поле, две площадки для стритбола, зона для игры в волейбол или баскетбол и место для занятий воркаутом. Расположенный неподалеку склон в зимнее время будут использовать для катания на тюбингах и санках. На игровой площадке для подростков будут тарзанка и качели, а также специальные комплексы для лазания, чтобы дети могли развивать ловкость и сноровку. А спортплощадку для пожилых людей оснастят специальными тренажерами, развивающими координацию, гибкость и подвижность. Также там отведут места для спокойного досуга в тени деревьев, где можно будет, к примеру, сыграть в шахматы и шашки, почитать или пообщаться. Еще одну площадку, для самых маленьких, обустроят в северной части парка. Дети смогут поиграть в песочной ферме и попрыгать на батуте.

Достопримечательностью также станет амфитеатр в северо-западной части парка. Все желающие смогут посидеть на расположенных каскадами деревянных лавках и с возвышенности посмотреть на парк. Другая видовая зона появится у главного входа в юго-восточной части зоны отдыха. В парке обновят лавочки и урны, а все спортивные площадки и зоны отдыха свяжут аккуратными дорожками. Вдоль них установят уличные фонари с энергосберегающими светильниками. Кроме того, в пойме реки Битцы высадят деревья, кустарники, прибрежные и луговые цветы.

Ознакомиться с проектом ремонта парка можно в проекте «Активный гражданин». Там же можно проголосовать и оставить свои предложения о том, каким должен стать обновленный парк.

Зимой этого года в столице прошли общественные обсуждения, на которых москвичи рассказали, какими бы хотели видеть парки и зеленые зоны города после их благоустройства. Жители также высказывали свои пожелания в проекте «Активный гражданин». Все полученные предложения были учтены при создании проектов ремонта каждого из парков.