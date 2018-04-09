Новосибирск станет первым городом, где заработает система «умных» светофоров

НОВОСИБИРСК , 9 апреля. / ТАСС /. Новая система управления дорожным движением заработает в Новосибирске, решить проблему пробок в городе планируется за счет появления на перекрестках «умных» светофоров. Об этом сообщили в понедельник в пресс-центре мэрии.

"На проблемных перекрестках будут установлены «умные» светофоры, способные анализировать трафик движения, и в случае заторов переключать светофор таким образом, чтобы делать улицу «зеленой», — говорится в сообщении.

Выполнять проект будет компания «СофтЛайн Трейд», предприятие готово инвестировать в проект около 100 млн рублей. По словам генерального директора компании Руслана Белоусова, они разработали систему управления дорожным движением, и Новосибирск станет первым городом, в котором она будет внедрена. В муниципалитете ожидают, что проект будет запущен до конца года, сначала «умное» управление появится на улице Семьи Шамшиных в центре города.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске разработана и реализуется программа «Умный город», которая предусматривает внедрение инновационных технологий для создания комфортной среды, в том числе и интеллектуальное управление транспортом. Также в рамках этой программы в дорожной сфере внедряется «умная» система остановок, а в области ЖКХ и энергосбережения вводится система, автоматически регулирующая подачу тепла в помещение.