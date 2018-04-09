АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» развивает складской потенциал ЦМТО

В АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» идет масштабное строительство. В частности, возводятся помещения для Цеха материально-технического обеспечения (ЦМТО). Одно из них — отапливаемый склад полезной площадью 2 531 квадратный метр и объемом 26 103 кубометра.

Он предназначен для приема и хранения дорогостоящего оборудования, требующего особых условий (теплого) хранения. В основном это дорогостоящее технологическое оборудование КИПиА, входящее в состав установок: стабилизации конденсата (УСК), низкотемпературной сепарации (УНТС), дожимной компрессорной станции низконапорных газов (УДКС НГ), регенерации метанола (УРМ). Появление теплого склада в составе ЦМТО позволит сэкономить на хранении оборудования на площадках третьих лиц.

На 1 апреля 2018 года готовность объекта составляла 70%. Ведется монтаж систем электроснабжения, подходят к концу работы по системам вентиляции и пожаротушения. В ближайшее время начнется монтаж наливного пола PRASPAN для защиты интенсивно эксплуатируемого покрытия в складских помещениях. По его окончанию будут установлены стеллажи.

По плану сдать теплый склад в эксплуатацию должны осенью 2018 года, но делается все возможное для досрочного завершения строительно-монтажных работ.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Роспана, в целом ЦМТО занимает 80 501 квадратный метр — половину базы производственного обеспечения Общества. За последние три года полезная площадь, используемая под хранение материально-технических ресурсов, выросла с 32 200 до 56 350 квадратных метров (70% от общей площади ЦМТО).

"В АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» управление системой снабжения (УСС) обеспечивает производственные процессы как путем бесперебойной поставки товарно-материальных ценностей, организации контрактования всех видов услуг, так и безостановочным вывозом добываемых углеводородов с объектов добычи для их дальнейшей реализации, — рассказывает начальник ЦМТО Роман Некрашевский. — Одним из структурных подразделений УСС является Цех материально-технического обеспечения, задачи которого заключаются в бесперебойном обеспечении производства материально-техническими ресурсами, хранении материалов и продукции с целью предотвращения их порчи, повреждения, разукомплектования, утраты и хищения, ведение отчетности по приходу, расходу, остаткам МТР".

Он подчеркнул, что развитие ЦМТО, как складского комплекса Общества, является неотъемлемой частью производственных процессов, влияющей на успешную реализацию развивающихся проектов.