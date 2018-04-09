Белоплечих орланов из пермского зоопарка назвали в честь дальневосточных рек

Пара белоплечих орланов поселилась в пермском зоопарке этой весной. Портал 59.ru предложил своим читателям придумать клички для птиц. В итоге специалисты зоопарка выбрали орланам из предложенных вариантов имена в честь двух дальневосточных рек Амур и Амгунь.

Пару молодых белоплечих орланов передал в Пермь этой весной московский зоопарк. В дикой природе эти птицы достигают веса девяти килограммов и считаются самыми крупными представителями своего рода. Эти большие птицы обитают в России Японии , Северном Китае и Северо-Западной Америке. Питаются орланы исключительно живой добычей, предпочитая лосось.

Взрослую окраску орланы пермского зоопарка должны надеть только через три года: у птиц пожелтеют лапы, а оперение окраситься в белый цвет. Пока птицы однотонно бурые со светлыми пестринами. Повзрослеть орланы должны к пяти годам, это моногамные птицы, они создают пару на всю жизнь. В природе белоплечие орланы живут около 20 лет, в неволе — в два раза дольше. Врагами белоплечих орланов считаются вороны, соболи и медведи.

Амур и Амгуни питаются исключительно живой добычей

Сейчас пара орланов обитает в отдельном вольере. Изначально у них не было имен. Поэтому в начале апреля портал 59.ru попросил своих читателей и подписчиков придумать клички для этих птиц.

За неделю мы получили много интересных и необычных вариантов. Из них выбрали 10 кличек, которые передали на рассмотрение специалистам пермского зоопарка. Среди предложенных вариантов больше всего голосов набрали Гром и Молния, Бони и Клайд, Орел и Решка, Ассоль и Грей, Марк и Мари. Однако требованиям зоопарка соответствовала только один вариант.

— Мы выбрали клички Амур и Амгуни, только правильно Амгунь, — рассказали 59.ru в пермском зоопарке. — Остальные клички, по нашему мнению, невзирая на полученные проценты от участников голосования, не соответствуют этим птицам.

Ранее стало известно, что летом в пермском зоопарке появится третья по счету альпака.