Шахматная площадь и просторная набережная: в этом году обновят парк «Усадьба Люблино»

В этом году парк «Усадьба Люблино» благоустроят и отремонтируют. Сейчас в обновлении нуждается набережная и прогулочные дорожки. К тому же здесь нет удобных спусков к Люблинскому пруду, а старая лодочная станция закрыта и давно не ремонтировалась. Усадьба расположена на юго-востоке столицы, ее площадь — 36,8 гектара. На территории находится объект культурного наследия — усадьба Люблино, построенная в начале XIX века. К тому же природный комплекс является особо охраняемой природной территорией. Концепция благоустройства парка была разработана с учетом не только этих особенностей, но и пожеланий местных жителей. Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства, проект предусматривает сохранение историко-культурной ценности усадьбы и естественного баланса в окружающей природе. Работы в границах парковой территории не нанесут ущерба ни историческим постройкам, ни флоре и фауне парковой зоны. Благоустройство затронет ту инфраструктуру, которая уже была в парке, однако с годами износилась и перестала соответствовать потребностям посетителей.

По выходным парковая территория становится местом отдыха не только жителей ближайших районов, но и наполняется экскурсионными группами, желающими посетить усадьбу. Также там проводятся различные массовые мероприятия и празднования, в том числе свадьбы. Среди местных жителей парк давно облюбовали семьи с детьми, рыбаки, проводящие время на берегу Люблинского пруда, молодежь, а также шахматисты, проводящие здесь турниры. Предполагается, что для каждой категории гостей парка будут созданы свои функциональные и полезные места проведения досуга.

В парке «Усадьба Люблино» планируют отремонтировать прогулочные дорожки, обустроить набережную со скамейками и лежаками, на которых можно будет загорать в солнечную погоду. Появятся удобные спуски к воде. Для любителей рыбалки также удобными окажутся мостки у воды, которых будет 14. Полностью реконструируют лодочную станцию. Сейчас она не работает, хотя несколько лет назад была очень популярна у посетителей парка. Старое здание станции постепенно разрушается, а причал сохранить не удалось. Новый павильон лодочной станции расположится на месте прежней. Возле него обустроят несколько причалов. Неподалеку от лодочной станции появится смотровая площадка.

В центральной части парка будет располагаться зона с амфитеатром, танцевальной площадкой, шахматным павильоном, а также павильоном для свадеб и мероприятий. Тихая зона для транзита людей через парк — с устройством прогулочных тропинок и различных мест отдыха: беседок, качелей. Западная часть усадьбы отведена под спортивную зону с устройством многофункциональных площадок, теннисных кортов, детских площадок, катка с большим павильоном проката и раздевалками.

Также в «Усадьбе Люблино» обустроят шесть детских и шесть спортивных площадок, два теннисных корта. Зимой здесь будет работать каток с павильоном проката коньков и раздевалками.

В парке обновят все входные группы и более 47 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Часть прогулочных дорожек выполнят из бетонной плитки. Территорию дополнительно озеленят: создадут новые цветники, высадят деревья и кустарники. Все павильоны и входные группы выполнят в одной стилистике. Предполагается, что в отделке применят натуральные материалы, например древесину.

Местность под названием Люблино известна с конца XVI — начала XVII века. В 1800 году село приобрел богатый помещик Николай Дурасов, который выстроил здесь модную для того времени увеселительную усадьбу.

Свои предложения по преображению этого парка можно оставить в проекте «Активный гражданин».