Многополярный мир во главе с Китаем, США и Россией

Прошло шесть лет, а конфликт между Путиным и Западом становится все более острым, вводятся новые санкции. Путин снова стал президентом, с какими проблемами Россия столкнется на международной арене? Между Китаем США и Россией установились специфические отношения. Официальный визит президента США Никсона в Китай в 1972 году означал сближение США и Китая, что, в свою очередь, демонстрировало изменение миропорядка. Отношения между Китаем, США и Россией чрезвычайно важны для всего мирового сообщества. Как будут развиваться отношения между нашими странами? Профессор института международных отношений и связей с общественностью Шанхайского университета иностранных языков Ван Нин в интервью журналу «Modern Weekly» (Чжоумо хуабао) поделился своим мнением об отношениях между Китаем, США и Россией, а также рассказал о своей точке зрения по отношению к Путину и к русскому народу. Он работал переводчиком, когда советник Ельцина прибыл с официальным визитом в Шанхае для создания «горячей телефонной линии» между Россией и Китаем. Он считает, что самая главная проблема России заключается в ее неопределенной национальной самооценки. До сегодняшнего дня Россия так и не смогла выйти из тени истории.

Наши отношения между странами постепенно изменяются, например, во времена холодной войны в мире установилась биполярная система во главе с Соединенными Штатами и Советским Союзом, а в современном мире преобладает многополярность. В нынешней международной политике позиция Китая, США и России чрезвычайно важна. Международный статус Китая поднялся на новый уровень, а отношения между Китаем, США и Россией уже претерпели качественные изменения. Теперь за столом переговоров присутствуют не только СССР и США.

Официальный визит советской правительственной делегации во главе с председателем Совета министров СССР Никитой Хрущевым в США. Нью-Йорк , сентябрь 1959 года

Неопределенная национальная самооценка русских

Modern Weekly: Окончание холодной войны привнесло свои изменения. Между Китаем, США и Россией установились особые отношения. Китай начал сотрудничать с США, а это изменило мировую систему. После развала Советского Союза важнейшими игроками на международной арене стали Китай, США и Россия. Каким образом будут развиваться отношения между этими странами?

Ван Нин: Во времена холодной войны в мире установилась биполярная система во главе с США и СССР, это были антагонистические отношения. После распада Советского Союза Соединенные Штаты стали главным игроком на международной арене. КНР не смогла полностью заменить СССР, однако Китай не собирался уступать США и вел диалог на равных. России пришлось опустить свою планку. В международной политике произошли большие изменения.

После окончания холодной войны биполярный мир распался, и сформировалась новая многополярная система, где на международные отношения оказывают влияние не только Китай, США и Россия, но также большую роль играют Европейский Союз и страны с формирующейся экономикой, например, Индия . Однако в этом многополярном мире США по-прежнему остаются самым мощным государством. Современные отношения в треугольнике между Китаем, Россией и США — это новый вид отношений. Возможно это не идеал равноправия, но позиция каждой страны сейчас очень ценится, и если игнорировать хоть одну сторону, то не получится проводить успешную международную политику. Сейчас учитывается не только мнение США и России. Это свидетельствует о растущем политическом статусе Китая на международной арене. После окончания Второй мировой войны Сталин, Черчиль и Рузвельт собрались вместе и решили, что кому принадлежит. Так и устанавливался международный порядок. Сейчас ситуация изменилась и такой метод решения не пройдет. Международный статут Китая повысился, произошли значительные изменения в международных отношениях.

Стоит отметить, что отношения между США и Россией становятся все более напряженными. Может ли ситуация дойти до военного конфликта? СМИ заявляют, что недавно Украина стала страной-аспирантом НАТО . Россия незамедлительно пригрозила ответными действиями и применением вооруженных сил. Это и есть очевидный военный конфликт, но я считаю, что его вероятность эскалации очень мала. Путин сейчас находится в очень сложном положении и старается не принимать активных действий. У России сейчас недостаточно военной мощи на конфликт с США и НАТО.

Я считаю, что Путин слишком много внимание уделяет противостоянию США. Именно по этой причине я не готов дать высокую оценку Путину. Россия заявляет, что ее национальная безопасность находится под угрозой. Кто ей угрожает? Это Россия всем угрожает. Мы говорим русской стороне, что им необходимо изменить свою позицию. Соседние страны, например, как Грузия и Украина — это суверенные, независимые государства. С какой стати вы запрещаете другим странам входить в НАТО? Я считаю, что это большой недостаток русских.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ «Манеж». 1 марта 2018

Отношения между Россией и западом имеют конструктивный характер. Множество конфликтов — это столкновение разных культур. Русские по своей натуре боевой народ, поэтому они и хотят воевать. Русские на протяжении всей своей истории выживали, полагаясь только на военное дело. Война у них в крови. Посмотрите на символ России: медведь. Как он выживает в трескучих морозах? Ему не только приходится охотиться на животных, но ему еще необходимо выживать в лютые морозы. Это и есть национальная культура России.

Путин в своем послании Федеральному Собранию РФ заявил, что причина притеснения России заключается в научно-технологическом отставании страны и в высоком уровне бедности. Я считаю, что Путин не все сказал. Русские пока еще сами не осознали, что они очень противоречивая нация. История по своей сути циклична. Русскому народу снова необходимо найти свое место в мире. Им необходимо понять кто они, какова их история, и что они собираются делать. Что из себя представляет Россия? Я считаю, что во время своего первого и второго президентского срока Путин давал народу ответы на эти вопросы, однако перестал это делать, когда стал президентом в третий раз. Он решил, что Россия — это европейская страна, однако запад не принял ее. И Путин начал задаваться вопросом: Россия — это европейская или восточная страна? Русские — это европейцы или азиаты? Мысли Путина запутались и стали противоречивыми. С географической точки зрения, большая часть России находится в Азии, однако в культурном плане Россию стоит относить к западным странам. Православие произошло из христианства, однако получило восточное влияние, когда монголы вторглись на Русь. Почему запад не принял Россию? Многие русские говорили мне, что основная причина в отсутствии в России эпохи Возрождения. Именно поэтому Россию считают невежественной и отсталой страной, которая никогда не будет принята Западом.

Вторжение монголов оставило свой след на культуру России. У русских нет национального самосознания. Россия была великой державой, но сейчас переживает переходный период. На такой огромной территории противостоят две культуры: восточная и западная. В таких условиях очень сложно снова стать великой державой.

— Зачем России Восточная Европа и Ближний Восток?

— Нефть и культура — вот две основные причины. На Ближнем Востоке идет культурная война. Православие пришло из Греции Сирию , а из Сирии в Россию. Почему Россия так сильно хотела вернуть Крым ? Потому что в Крыму находятся могилы предков. В Сирии находятся корни русской культуры.

Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс

Вторая причина — это желание иметь контроль над нефтью. Третяя причина заключается в стремлении занять лидирующее положение на Ближнем Востоке. Ближний Восток известен своими богатыми ресурсами и традиционными хорошими отношениями с Россией. Иран Афганистан были сферами влияния Советского Союза, а после окончания Второй мировой войны СССР и США вели борьбу за лидерство в этих регионах. Это борьба не закончилась, она продолжается и до сегодняшнего времени. Какие самые большие опасения современной России? Россия больше всего боится, что США сможет оказать влияние на союзников России, и они перейдут на сторону США. Сейчас уже видно, что Россия стала изолированной страной. Во времена первого и второго президентского срока Путина имидж России повысился, однако сейчас он снова опускается. Мы можем это видеть на примере, когда Международный олимпийский комитет запретил России выступать на Олимпиаде-2018 в Южной Корее

— Вы раньше говорили, что сильный политик может стабилизировать обстановку в стране, однако ни один человек не может жить вечно, а поэтому если не будет системы, которая будет поддерживать этот порядок, то, как только этого политика не станет, страна снова окажется в хаосе и беспорядке. В какой из этих стадий на данный момент находится Россия?

— Я считаю, что полного хаоса в России не будет, однако оппозиционные партии все чаще дают о себе знать. Приведет ли это к беспорядкам? Чтобы дать ответ на этот вопрос нам необходимо следить за ответными действиями Путина. Сейчас нет сильных политиков, которые могли бы заменить Путина на посту президента. Чтобы управлять такой большой страной необходимо прибегать к жестким методам. Но для оценки развития страны необходимо брать во внимание и национальную экономику, и благосостояние граждан. Сейчас нам необходимо наблюдать за тем, что будет происходить во время нового президентского срока Путина, а также, как будут развиваться события, когда Путин уже уйдет с поста президента. Правда ли, что если сменить Путина, то у России начнутся проблемы?

Митинга в поддержку Владимира Путина на стадионе «Лужники»

— Россия проводит агрессивную внешнюю политику, однако экономика России демонстрирует низкие темпы развития. Какими соображениями руководствуется Россия?

— Для такой большой страны экономика очень важна. Правительство вкладывает большие инвестиции в развитие оборонно-промышленного комплекса, а это негативно сказывается на уровне благосостояния простых граждан. Это делается для того, чтобы поддерживать международный статус России, ее лидирующие позиции. Русский народ не может допустить того, чтобы хоть кто-то стал сильнее их. Они считают, что если хоть кто-то будет иметь большую военную мощь, чем Россия, то это скажется на национальной безопасности. Такая политика обязательно окажет негативное влияние на стабильность в стране.

Путин пошел по неправильному пути

— Какую оценку Вы дадите Путину за 18 лет его правления?

— Я положительно отношусь к первому и второму президентскому сроку Путина. В то время у него было немало новых идей и подходов. У него была верная политика по отношению к западу и к соседним странам, а также он проводил успешную внутреннюю политику. Но я считаю, что Путин пошел по неправильному пути на своем третьем президентском сроке. Во время международного дискуссионного клуб «Валдай» он начал сильно критиковать США. Ситуация повторилась и во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ в марте. Раньше в послании президента Федеральному Собранию давалась оценка внутренней политике и экономике, выдвигались новые идеи и планы. В этом году Путин потратил огромное количество времени на демонстрацию развития российского вооружения. Если страна снова пойдет по пути гонки вооружений, как в период холодной войны, то у России нет перспектив. Многие западные страны считают, что причиной развала Советского Союза, как раз и была гонка вооружений. В этом мнении есть своя доля истины. Если страна тратит огромные деньги на развитие оборонно-промышленного комплекса, то это означает, что страна сбилась с пути, выбрала неверный курс.

За время своего первого и второго президентского срока Путин смог превратить Россию из региональной державы в страну, которая является важным игроком международной арены. Россия принимала участие во всех важные решениях, которые касались политики, экономики и безопасности. За свои быстрые темпы развития Китай должен благодарить Россию. За последние несколько лет Китай постепенно становился мировой державой, а Россия уже давно добилась этого статуса. Нам есть, чему у них поучиться. Во многих вопросах, например, как проблема Южно-Китайского моря, Россия неофициально поддерживает Китай, что представляет хорошие перспективы стратегического развития. И Китай воспользовался этой поддержкой.

Однако молодые оппозиционеры не одобряют политику Путина. По информации некоторых российских СМИ, несколько оппозиционных партий считают Путина очень опасным политиком. Они заявляют о неожиданной пропаже нескольких молодых оппозиционеров. Также нельзя забывать об инциденте с отравлением Скрипаля в Великобритании . Путин не терпит оппозиции. Именно из-за своей агрессивной политики имидж России сейчас ухудшается. Но в большинстве своем, я предполагаю, российская молодежь поддерживает Путина. Они считают Путина сильным политиком, который может вести страну по пути развития.

«Квазисоюз» Китая и России

— Как Вы опишете современные русско-китайские отношения? Оказывали Китай и Россия взаимное влияние друг на друга?

— Я считаю, что России и Китаю необходимо продолжать поддерживать отношения «квазисоюза». Нашим странам необходимо сотрудничать. Владимир Путин и Си Цзиньпин часто проводят телефонные переговоры. В 1997 году, когда советник Ельцина приезжал с официальным визит в Шанхай, я впервые работал переводчиком. Цель визита состояла в создании «горячей телефонной линии» между Китаем и Россией. Эту идею одобрили и так появилась «горячая телефонная линия» между нашими странами. Теперь у нас появилась возможность информировать друг дргуа о делах чрезвычайной важности. Если Китай и Россия станут союзниками, то интересы обеих стран будут взаимосвязаны.