Более двух миллионов потратят на новые дорожные знаки в Мордовии к ЧМ-2018 

2, 03 млн рублей в Мордовии направят на закупку дорожных знаков и табличек к чемпионату мира по футболу 2018 года. Аукцион на соответствующую сумму размещен на сайте Госзакупок.
Начальная (максимальная) цена торгов — 2 млн 36 тыс. рублей. На эти деньги планируют купить 56 табличек и 174 дорожных знака.
Как сообщает SM News, 80 из 174 знаков имеют особое назначение, часть будет доходить в ширину почти до 5 метров и превышать 2-метровую высоту. Их расположат на четырех шоссе — Александровском, Лямбирском, Ключаревском и Северо-Восточном.
Остальные знаки жители и гости города увидят на 24 улицах и проспектах Саранска. По ним автомобилисты будут ориентироваться для проезда к спортивным объектам.
Кроме того, как сообщается в соцсетях, спецслужбам предстоит установить 20 знаков «кирпич» и столько же знаков, означающих «движение запрещено». Также не менее 50 знаков каждого вида будут информировать о работе эвакуатора, направлении движения и о местах, где остановка запрещена.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.