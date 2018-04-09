Ещё
Более двух миллионов потратят на новые дорожные знаки в Мордовии к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более двух миллионов потратят на новые дорожные знаки в Мордовии к ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
2, 03 млн рублей в Мордовии направят на закупку дорожных знаков и табличек к чемпионату мира по футболу 2018 года. Аукцион на соответствующую сумму размещен на сайте Госзакупок.
Начальная (максимальная) цена торгов — 2 млн 36 тыс. рублей. На эти деньги планируют купить 56 табличек и 174 дорожных знака.
Как сообщает SM News, 80 из 174 знаков имеют особое назначение, часть будет доходить в ширину почти до 5 метров и превышать 2-метровую высоту. Их расположат на четырех шоссе — Александровском, Лямбирском, Ключаревском и Северо-Восточном.
Остальные знаки жители и гости города увидят на 24 улицах и проспектах Саранска. По ним автомобилисты будут ориентироваться для проезда к спортивным объектам.
Кроме того, как сообщается в соцсетях, спецслужбам предстоит установить 20 знаков «кирпич» и столько же знаков, означающих «движение запрещено». Также не менее 50 знаков каждого вида будут информировать о работе эвакуатора, направлении движения и о местах, где остановка запрещена.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Эксперт-финансист объяснил падение рубля Медики сутки скрывали, что ввели формалин вместо физраствора Екатерине Федяевой Экс-сотрудница озерского МВД не смогла оспорить изъятие квартиры и двух дорогих внедорожников
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России404
Курс доллара преодолел новый рубеж237
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй80
Царев назвал следующего президента Украины101
Санкции обрушили российский рынок604
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй с открытым письмом
Политика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение