Отмена внутрисетевого роуминга может затянуться 

Отмена внутрисетевого роуминга, инициированная в прошлом году Федеральной антимонопольной службой России, может продлиться до 2020 года, следует из проекта «дорожной карты» Национального плана по развитию конкуренции, опубликованного на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В нем говорится, что мероприятие планируется на 2018-2020 годы; ответственными предложено назначить Минкомсвязи и ФАС. Документ также предусматривает разработку к 1 июля 2018 года проекта федерального закона для «устранения необоснованной разницы в тарифах на услуги подвижной радиотелефонной связи в поездках по РФ при нахождении в сети того же оператора связи». Чтобы реализовать этот закон, также планируется разработать проекты постановления правительства РФ и приказа Минкомсвязи, эти документы должны исключить необоснованные требования по присоединению к сетям связи и по пропуску трафика.
"Мы предлагаем установить требование в законе о недопустимости необоснованной разницы в тарифах на услуги сотовой связи в пределах одной сети", — рассказала «Коммерсанту» начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Это предложение будет направлено в Минкомсвязи, добавила она. Минкомсвязи ранее планировало разработать поправки к нормативной базе, которые полностью уберут понятие «роуминг» из тарифов операторов. В сентябре прошлого года министр связи Николай Никифоров говорил, что процесс поэтапного перехода к новой модели может занять первую половину 2018 года.
Национальный план по защите конкуренции рассчитан на 2018-2020 годы, поэтому мероприятия проекта «дорожной карты» составлены в пределах этого плана, пояснила Е. Заева. Отмена внутрисетевого роуминга, по ее словам, это «конкретное мероприятие на 2018 год», его переноса на 2020 год не предполагается. Служба хотела бы, чтобы и законопроект был принят до конца 2018 года, но трудно прогнозировать сроки его рассмотрения в Госдуме, пояснил «Коммерсанту» федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.
Реформа внутрисетевого роуминга затягивается, соглашается член комитета Госдумы по информполитике Вадим Деньгин ("Справедливая Россия"). «Проблема не в ФАС, а в сотовых операторах, они будут долго упираться и не идти на компромисс по отмене внутрисетевого роуминга», — считает он. При разработке законопроекта важно подсчитать «финансовую составляющую», маловероятно, что это получится сделать к 1 июля, но до конца года — возможно, надеется депутат.