Ещё
Отмена внутрисетевого роуминга может затянуться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отмена внутрисетевого роуминга может затянуться 

Финмаркет 40 минут назад
Фото: Финмаркет
Отмена внутрисетевого роуминга, инициированная в прошлом году Федеральной антимонопольной службой России, может продлиться до 2020 года, следует из проекта «дорожной карты» Национального плана по развитию конкуренции, опубликованного на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В нем говорится, что мероприятие планируется на 2018-2020 годы; ответственными предложено назначить Минкомсвязи и ФАС. Документ также предусматривает разработку к 1 июля 2018 года проекта федерального закона для «устранения необоснованной разницы в тарифах на услуги подвижной радиотелефонной связи в поездках по РФ при нахождении в сети того же оператора связи». Чтобы реализовать этот закон, также планируется разработать проекты постановления правительства РФ и приказа Минкомсвязи, эти документы должны исключить необоснованные требования по присоединению к сетям связи и по пропуску трафика.
"Мы предлагаем установить требование в законе о недопустимости необоснованной разницы в тарифах на услуги сотовой связи в пределах одной сети", — рассказала «Коммерсанту» начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Это предложение будет направлено в Минкомсвязи, добавила она. Минкомсвязи ранее планировало разработать поправки к нормативной базе, которые полностью уберут понятие «роуминг» из тарифов операторов. В сентябре прошлого года министр связи Николай Никифоров говорил, что процесс поэтапного перехода к новой модели может занять первую половину 2018 года.
Национальный план по защите конкуренции рассчитан на 2018-2020 годы, поэтому мероприятия проекта «дорожной карты» составлены в пределах этого плана, пояснила Е. Заева. Отмена внутрисетевого роуминга, по ее словам, это «конкретное мероприятие на 2018 год», его переноса на 2020 год не предполагается. Служба хотела бы, чтобы и законопроект был принят до конца 2018 года, но трудно прогнозировать сроки его рассмотрения в Госдуме, пояснил «Коммерсанту» федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.
Реформа внутрисетевого роуминга затягивается, соглашается член комитета Госдумы по информполитике Вадим Деньгин ("Справедливая Россия"). «Проблема не в ФАС, а в сотовых операторах, они будут долго упираться и не идти на компромисс по отмене внутрисетевого роуминга», — считает он. При разработке законопроекта важно подсчитать «финансовую составляющую», маловероятно, что это получится сделать к 1 июля, но до конца года — возможно, надеется депутат.
Финмаркет: последние новости
Пособие по безработице повысят Прокуроры выявили по стране многочисленные нарушения жилзаконодательства Какие ещё товары предлагают маркировать
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты667
Степаненко покидает Россию54
Россия ответила на переезд Скрипалей в США164
США захотели сталинского «бога войны»30
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»18
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:42
Степаненко покидает Россию
Шоу-бизнес Другое
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
01:00
Тимати оконфузился от волнения
Шоу-бизнес
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение