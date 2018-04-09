Магазины «Торгсин»: как Сталин создавал золотой запас СССР

Крах царской России оставил страну фактически без золотовалютных резервов. Потребовались значительные усилия и десятки лет, чтобы не только восполнить потери, но создать запас прочности, благодаря которому страна провела масштабную индустриализацию.

Растранжирили

После прихода большевиков к власти золотой запас страны немногим превышал 1000 тонн. Постаралось Временное правительство, переправив за границу около 500 тонн драгоценного металла. Большевики также принялись транжирить средства, доставшиеся им от прежних хозяев страны. Ведь нужно быдло на что-то восстанавливать страну?

Ввиду трудностей с получением западных кредитов новая власть вынуждено расплачивалась за импорт товаров первой необходимости национальным золотым запасом. Только 60 паровозов, закупленных в Англии Швеции , обошлись казне в 200 тонн золота. 100 тонн было передано Германии в качестве репарации. В итоге к 1922 году казна сократилась еще на 500 тонн.

Большевики конечно пытались залатать дыры в бюджете, экспроприируя ценности у «имущих классов», однако закупка продовольствия, промтоваров, военной техники и снаряжения поглотила и эти средства. Разумеется, не обошлось и без разворовывания вожделенных слитков. В итоге к 1928 году золотой запас страны был практически исчерпан — в остатке какие-то 150 тонн.

Пополнить любой ценой

В первые годы Советской власти реальной возможности восполнить золотой запас страны не было. Главная причина в том, что большевики были не в состоянии в полной мере контролировать золотодобычу. В казну попадала лишь малая толика извлеченного из российских недр благородного металла.

В 1928 году было принято решение распродать часть музейных коллекций страны. Это обернулось потерей 21 шедевра Эрмитажа , за которые выручили жалкие 10 тонн золота. Разграбление оставленных аристократией дворцов также не добавило казне много веса.

В 1930-м году власти приступили к конфискации золота у обеспеченной части населения — за этот год Госбанк обогатился на 8 тонн презренного металла. А в 1932 году собрали «излишков» уже на 12 тонн. Но и этого было мало. [С-BLOCK]

В январе 1931 года правительство открыло «Торгсин» — «Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами на территории СССР». В магазинах «Торгсина» гости из-за рубежа, а также состоятельные советские граждане могли обменивать золото, серебро, драгоценные камни и предметы антиквариата на продукты питания и прочие потребительские товары.

И дело пошло. За 1932 год в «Торгсин» было принесено 22 тонны золота, через год — 45 тонн. Благодаря золотым вливаниям «Торгсина» было закуплено импортное оборудование для 10 индустриальных гигантов. В 1936 году Торгсин прекратил свое существование, отдав в совокупности государству 222 тонны чистого золота.

Всё на индустриализацию

Несмотря на то, что индивидуальное старательское дело для советского сознания было элементом чужеродным, потребность в золоте оказалась превыше всего. Это прекрасно понимал практичный Сталин, наделяя энтузиастов-золотоискателей всевозможными льготами. Страна позарез нуждалась в средствах на индустриализацию.

Любые препятствия к свободному занятию золотым промыслом были устранены. Золотодобычей разрешалось заниматься практически любой категории населения, за исключением бывших уголовников. За короткий срок численность старателей в СССР достигла 120 тысяч человек. [С-BLOCK]

В 1927 году Сталин поставил тресту «Союз золото» задачу выйти на первое место в мире по добыче золота, опередив даже самые богатые южноафриканские прииски. Дело, правда, шло ни шатко, ни валко. План по добыче валютного металла — 258,9 тонн — за первую пятилетку (1929–1933 гг.) оказался не выполнен. Впрочем, ошибки были устранены. К 1936 году по сравнению с 1932-м добыча золота выросла в 4,4 раза — с 31,9 до 138,8 тонн.

В дальнейшем темпы по добыче золота дошли до рекордных 320 тонн в год. Золотые прииски ЮАР , к сожалению, перегнать не удалось, так как лидер — Трансвааль — нарастил золотодобычу до 400 тонн годовых. Однако воплотить в жизнь индустриализацию это помогло. Властям удавалось не только вкладывать в промышленность, но и копить на черный день.

К началу Второй мировой войны государственная казна насчитывала порядка 2 800 тонн золота. Именно этот золотой запас помноженный на людские ресурсы заложил фундамент успехов промышленности в период войны и способствовал быстрому восстановлению страны из руин.

Растаял на глазах

После войны правительство СССР прекратило продавать золото за рубеж, более того, за счет конфискаций и репараций золотой запас стал снова расти. К окончанию сталинской эпохи золотовалютный резерв страны составлял 2500 тонн.

Однако в последующие несколько десятилетий золотые резервы СССР стали уменьшаться на глазах. После смещения Хрущева они составляли 1600 тонн, а концу правления Брежнева в казне насчитывалось всего 437 тонн.

Советские лидеры начала 80-х — Андропов и Черненко — несмотря на краткосрочность своего пребывания на вершине власти смогли преумножить золотой запас на 300 тонн. Но с приходом Горбачева запасы золота стали вновь стремительно улетучиваться. [С-BLOCK]

Проблема усугублялась тем, что снабжение крупных городов продуктами питания, потребительскими товарами, лекарством во многом зависело от импорта. Теперь за них нечем было платить: стране угрожал коллапс снабжения, остановка значительной части предприятий и даже голод.

Конец эпохи

Положение с бюджетом страны на момент распада СССР действительно было катастрофично. Золотой запас по сравнению с серединой 80-х годов уменьшился примерно в 5,5 раз. В 1991 году возник период, когда доступные правительству золотовалютные средства составляли не более 26 млн долларов. В наследство Российская Федерация получила всего 290 тонн золота и многочисленные внешние долги, достигающие фантастической суммы в 63 млрд долларов.

Осенью 1991 года новые власти попытались прояснить ситуацию с так называемым «золотом партии». Были выявлены имена крупных советских чиновников, которые переводили на свои зарубежные счета миллионы долларов, однако не более того. Куда делись миллиарды никто не знает. [С-BLOCK]

Петр Авен , возглавлявший в правительстве Гайдара Министерство внешних экономических связей, уверен, что деньги КПСС — это миф. В советское время он курировал Внешторгбанк и понимал схемы попадания денег на счета партии. С его слов, сумм более 1 или 2 млн долларов там не фигурировало. Боле масштабную операцию в той системе власти провести было абсолютно невозможно, заверил Авен.