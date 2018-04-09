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В Госдепе рассказали, что будет со странами, нарушившими антироссийские санкции
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В Госдепе рассказали, что будет со странами, нарушившими антироссийские санкции 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Карательные меры будут приниматься «без колебаний»
В случае нарушения странами и отдельными гражданами введенного американской администрацией санкционного режима против России их ждет неминуемое наказание. Штрафные меры будут приниматься «без колебаний». Об этом агентству ТАСС заявили в Госдепартаменте США.
Агентство ТАСС обратилось в Госдепартамент США с вопросом о возможных дальнейших шагах американских властей в сторону усиления давления на Россию с помощью ограничительных мер. Представитель внешнеполитического ведомства в ответе заявил, что Вашингтон «без колебаний» будет наказывать всех, кто нарушит санкционный режим, действующий против Москвы. Собеседник агентства при этом упомянул принятый Конгрессом летом прошлого года закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», позволяющий вводить ограничительные меры в отношении клиентов оборонно-промышленного комплекса РФ, ели будут заключаться крупные сделки.
«Мы без колебаний введем санкции против любой страны или лица, которые нарушат этот закон», — приводит агентство слова представителя Госдепа.
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