В Госдепе рассказали, что будет со странами, нарушившими антироссийские санкции

Карательные меры будут приниматься «без колебаний» В случае нарушения странами и отдельными гражданами введенного американской администрацией санкционного режима против России их ждет неминуемое наказание. Штрафные меры будут приниматься «без колебаний». Об этом агентству ТАСС заявили в Госдепартаменте США Агентство ТАСС обратилось в Госдепартамент США с вопросом о возможных дальнейших шагах американских властей в сторону усиления давления на Россию с помощью ограничительных мер. Представитель внешнеполитического ведомства в ответе заявил, что Вашингтон «без колебаний» будет наказывать всех, кто нарушит санкционный режим, действующий против Москвы . Собеседник агентства при этом упомянул принятый Конгрессом летом прошлого года закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», позволяющий вводить ограничительные меры в отношении клиентов оборонно-промышленного комплекса РФ, ели будут заключаться крупные сделки. «Мы без колебаний введем санкции против любой страны или лица, которые нарушат этот закон», — приводит агентство слова представителя Госдепа.