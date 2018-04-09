Горячая линяя по размещению нестационарных торговых объектов откроется в Нижнем Новгороде

11 апреля департамент экономического развития, предпринимательства и закупок Нижнего Новгорода проведет горячую телефонную линию по вопросам размещения нестационарных торговых объектов. Об этом сообщают в администрации города.

Звонить предлагается с 10.00 до 12.00 по телефону: 419-34-22.

Напомним, что нестационарные торговые объекты могут располагаться в строениях и на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, только в соответствии с утвержденной властями схемой. Вопросы о внешнем виде торговых точек рассматриваются на специальной комиссии.

Ранее сообщалось, что 65 нестационарных торговых объектов появится в Нижнем Новгороде в период мундиаля.