В Нагорном парке Барнаула вздулась недавно уложенная тротуарная плитка

Тротуарная плитка в Нагорном парке Барнаула , в котором проходит благоустройство территории, уже пошла волнами.

Отметим, работы в Нагорном парке проходили зимой. С наступлением тепла в парке стали скапливаться лужи, со склона по террасам текут талые воды, подмывая грунт. Так, на верхней террасе образовалась огромная лужа, создавая препятствие для прогулки.

Напомним, в прошлом году после дождя в конце июля в парке произошел оползень. Тогда власти говорили, что терраса не успела задерновиться. Но осенью произошла очередная проблема — 25-метровая трещина на нижней террасе. Горожан успокаивали, якобы новых «разломов» асфальта не предвидится, но спустя несколько дней образовалась очередная трещина.