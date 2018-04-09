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В Нагорном парке Барнаула вздулась недавно уложенная тротуарная плитка
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В Нагорном парке Барнаула вздулась недавно уложенная тротуарная плитка 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Тротуарная плитка в Нагорном парке Барнаула, в котором проходит благоустройство территории, уже пошла волнами.
Отметим, работы в Нагорном парке проходили зимой. С наступлением тепла в парке стали скапливаться лужи, со склона по террасам текут талые воды, подмывая грунт. Так, на верхней террасе образовалась огромная лужа, создавая препятствие для прогулки.
Напомним, в прошлом году после дождя в конце июля в парке произошел оползень. Тогда власти говорили, что терраса не успела задерновиться. Но осенью произошла очередная проблема — 25-метровая трещина на нижней террасе. Горожан успокаивали, якобы новых «разломов» асфальта не предвидится, но спустя несколько дней образовалась очередная трещина.
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