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«Продуктовый ЕГАИС» в России могут заменить на маркировку товаров
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«Продуктовый ЕГАИС» в России могут заменить на маркировку товаров 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Минпромторг предложил ввести маркировку продуктов питания вместо электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), «продуктового ЕГАИС». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
ЭВС начнет действовать с 1 июля во всех регионах России и обяжет в том числе производителей готовый продуктов оформлять ветеринарные сопроводительные документы на свои товары. На сегодняшний день такие требования касаются только производителей сырья:мяса, сырого молока и т.д. Их выдает региональная ветеринарная служба — на месяц. Примерно 20% сырого молока производят крупные холдинги, остальное приходится на мелкие хозяйства. Система будет действовать по аналогии с ЕГАИС, которая учитывает каждую проданную бутылку алкоголя.
Против введения системы выступало Союзмолоко. По словам участников объединения, готовые молочные продукты не требуют дополнительной ветеринарной проверки, а внедрение новой формы отчетности увеличит нагрузку на бизнес и грозит перебоями в поставках молочной продукции в магазины.
Маркировка (чипирование) частично снимет с производителей нагрузку и выступит своего рода компромиссом, рассказали изданию в Минпромторге. Сейчас в России маркируются меховые изделия, лекарства и антибиотики. В ближайшее время мера распространится на драгоценные камни и металлы.
Ранее с требованием не вводить ЭВС в России обратились крупнейшие иностранные производители продуктов. В их числе французская Danone, американская PepsiCo, швейцарская Nestle и американская Mars
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