Маркировка продуктов питания, которую предлагает Минпромторг, может спасти производителей от аналога ЕГАИС

Маркировка продуктов питания может стать альтернативой электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) c помощью системы «Меркурий», пишет газета

со ссылкой на источники, близкие к производителям продуктов питания.

Напомним, в России с этого года должна начать действовать обязательная электронная сертификация на товары, подлежащие ветеринарному надзору. Соответствующий законопроект был принят еще в 2015 году, затем его исполнение отложили до начала 2018 года.

Минпромторг же, как сообщил в пятницу министр промышленности и торговли Денис Мантуров , хочет ввести маркировку продуктов питания с кисломолочных продуктов. Сроки внедрения маркировки пока не определены.

В рамках ЭВС на электронные сопроводительные ветеринарные документы обязаны перейти все производители животноводческой продукции, в том числе молочных продуктов (молоко, кефир, сыр, мороженое и др.), мясных изделий (колбаса, сосиски и др.) и кормов для животных.

Если сейчас соответствующие сопроводительные документы в виде бумажных бланков оформляют только производители сырья, то по новым правилам мера коснется и производителей готовых продуктов. Цель, как объяснял смысл системы ее основной идеолог Россельхознадзор , состоит в том, чтобы проследить путь продуктов от фермы до прилавка.

Против введения ЭВС для готовых продуктов

выступали

переработчики молока — крупные транснациональные компании, такие как Danone и PepsiCo, входящие в Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко"). Готовая продукция не несет ветеринарных рисков, а введение ЭВС грозит перебоями в поставках молочной продукции в магазины, считают в «Союзмолоке».

Уговорить Россельхознадзор отказаться от идеи учитывать готовые продукты в системе «Меркурий» так и не удалось. Переход на электронные сертификаты, изначально планировавшийся с 1 января 2018 года, удалось перенести лишь на шесть месяцев.

Для готовой переработанной продукции маркировка имеет гораздо больше смысла, чем ЭВС, замечает вице-президент по корпоративным отношениям Danone в России и СНГ Марина Балабанова

"Меркурий" — разрешительная система, т. е. без оформления сопроводительных документов машина с продукцией не может быть отгружена и продукция не поступит в продажу. Маркировка же носит уведомительный характер: обеспечивая прослеживаемость продуктов, она информирует систему о движении товара и не тормозит операции. Это подтверждает и представитель другой компании-переработчика.

Россельхознадзор по-прежнему убежден: ЭВС необходима в том числе и для готовой продукции, в которой существенна доля фальсификата. Маркировка этой проблемы не решит.