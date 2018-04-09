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Маркировка продуктов питания, которую предлагает Минпромторг, может спасти производителей от аналога ЕГАИС
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Маркировка продуктов питания, которую предлагает Минпромторг, может спасти производителей от аналога ЕГАИС 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Маркировка продуктов питания может стать альтернативой электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) c помощью системы «Меркурий», пишет газета
"Ведомости"
со ссылкой на источники, близкие к производителям продуктов питания.
Напомним, в России с этого года должна начать действовать обязательная электронная сертификация на товары, подлежащие ветеринарному надзору. Соответствующий законопроект был принят еще в 2015 году, затем его исполнение отложили до начала 2018 года.
Минпромторг же, как сообщил в пятницу министр промышленности и торговли Денис Мантуров, хочет ввести маркировку продуктов питания с кисломолочных продуктов. Сроки внедрения маркировки пока не определены.
В рамках ЭВС на электронные сопроводительные ветеринарные документы обязаны перейти все производители животноводческой продукции, в том числе молочных продуктов (молоко, кефир, сыр, мороженое и др.), мясных изделий (колбаса, сосиски и др.) и кормов для животных.
Если сейчас соответствующие сопроводительные документы в виде бумажных бланков оформляют только производители сырья, то по новым правилам мера коснется и производителей готовых продуктов. Цель, как объяснял смысл системы ее основной идеолог Россельхознадзор, состоит в том, чтобы проследить путь продуктов от фермы до прилавка.
Против введения ЭВС для готовых продуктов
выступали
переработчики молока — крупные транснациональные компании, такие как Danone и PepsiCo, входящие в Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко"). Готовая продукция не несет ветеринарных рисков, а введение ЭВС грозит перебоями в поставках молочной продукции в магазины, считают в «Союзмолоке».
Уговорить Россельхознадзор отказаться от идеи учитывать готовые продукты в системе «Меркурий» так и не удалось. Переход на электронные сертификаты, изначально планировавшийся с 1 января 2018 года, удалось перенести лишь на шесть месяцев.
Для готовой переработанной продукции маркировка имеет гораздо больше смысла, чем ЭВС, замечает вице-президент по корпоративным отношениям Danone в России и СНГ Марина Балабанова.
"Меркурий" — разрешительная система, т. е. без оформления сопроводительных документов машина с продукцией не может быть отгружена и продукция не поступит в продажу. Маркировка же носит уведомительный характер: обеспечивая прослеживаемость продуктов, она информирует систему о движении товара и не тормозит операции. Это подтверждает и представитель другой компании-переработчика.
Россельхознадзор по-прежнему убежден: ЭВС необходима в том числе и для готовой продукции, в которой существенна доля фальсификата. Маркировка этой проблемы не решит.
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