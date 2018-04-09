Рабочая группа согласовала новые параметры «мусорной» концессии 

На совещании, которое провел заместитель председателя правительства Новосибирской области, решили, что объекты по работе с отходами не будут размещать без согласования с жителями.
Срок концессионного соглашения составит двадцать пять лет. На первом этапе планируется построить два мусоросортировочных комплекса с общим объемом инвестиций более четырех миллиардов рублей.
Член рабочей группы, депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус высказалась: «Очень важно, что в нашей рабочей группе принимали участие экономисты, экологи, общественники. Именно в такой работе, когда представлены разные точки зрения, делается масса дополнительных расчетов, можно прийти к единому мнению. Надеюсь, что мы пришли к максимально эффективным выводам».