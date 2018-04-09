Рабочая группа согласовала новые параметры «мусорной» концессии

На совещании, которое провел заместитель председателя правительства Новосибирской области , решили, что объекты по работе с отходами не будут размещать без согласования с жителями.

Срок концессионного соглашения составит двадцать пять лет. На первом этапе планируется построить два мусоросортировочных комплекса с общим объемом инвестиций более четырех миллиардов рублей.